В Думе Сургута обсудили процесс сноса нелегальных построек

На сегодняшний день в реестр самовольных построек Сургута входит 66 объектов. За все время было снесено 19 нелегальных построек. Один из них — силами администрации, 18 — снесли собственники самостоятельно. Судьбу еще 20 объектов решат в суде, сообщил заместитель начальника контрольного управления администрации города Максим Салий на заседании постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Шесть объектов вы запланировали на снос на этот год. Ориентировочная стоимость только трех объектов — около 55 млн рублей. А что касается остальных? Стоит ли ждать движения по этому вопросу?» — подчеркнул председатель комитета Михаил Бехтин.

В администрации Сургута обратили внимание на то, что вопрос по сносу самовольных построек имеет несколько нюансов, в том числе, касающихся денег и процедурных моментов.

«В рамках планирования бюджета действительно было заявлено несколько объектов. Учитывая, что сметная стоимость сноса достаточно существенная было принято решение: в этом году мы заходим в ПИРы по автомойке. Остальные крупные объекты пока возможностей нет снести. В рамках дополнительной потребности мы будем подавать эти объекты, но посмотрим по возможностям бюджета. И у нас еще есть надежда на то, что собственники добровольно снесут объекты», — объяснил депутатам заместитель главы города Виталий Шаров.

На комитете не обошли стороной скандально известный ресторан «777», который собирались снести до конца 2023 года. Оказалось, что сейчас по объекту идут судебные заседания. Администрация города предполагает, что, возможно, подготовит новые ПИРы, но уже не под снос, а на реконструкцию и приведению помещения в порядок согласно первоначальному плану. Однако, экспертиза отмечает, что это невозможно сделать без повреждения основного объекта.

Напоминаем, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году. Тогда продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы незаконно расширился до 1 450 квадратных метров. Долгое время его не могли снести из-за риска превышения полномочий чиновниками администрации города.

Депутаты города контролируют вопрос о самовольных постройках уже на протяжении нескольких созывов. В Думе Сургута вновь вернутся к этой проблеме во втором полугодии текущего года.