​Вторичное жилье в Югре может подорожать в 2026 году

Эксперты прогнозируют, что вторичное жилье Югры может догнать новостройки по цене в 2026 году

Фото: ru.freepik.com

В 2026 году вторичный рынок недвижимости Югры может выйти на первый план и показать рост цен. После изменения правил семейной ипотеки часть покупателей начала переключаться с новостроек на готовое жилье, рассказал siapress.ru руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«Изменение спроса на недвижимость уже сейчас ощущается после коррекции семейной ипотеки − это перераспределение спроса с первичного рынка на вторичный. По нашим оценкам, 2026 год станет годом, когда рынком доминирует вторичный рынок недвижимости, это будет рынок загородной недвижимости, квартир и коммерческой недвижимости», − подчеркнул он.

По его словам, квартиры по-прежнему продаются небыстро, а предложение остается высоким. Эксперт также ожидает постепенное подорожание квадратного метра с учетом снижения ключевой ставки.

«Средний срок продажи вторичного жилья по-прежнему остается на высоком уровне. В сравнении с 2023 годом рынок сохраняет статус покупательского. Предложение объектов по-прежнему высоко. Тем не менее, с учетом постепенного снижения ключевой ставки, мы наблюдаем умеренный рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Поэтому можно ожидать, что тренд на рост цен сохранится. Мы прогнозируем, что при снижении ключевой ставки стоимость квадратного метра на вторичке будет расти. Более того, существует значительная разница в стоимости жилья между первичным и вторичным рынком, и вторичка постепенно сможет догонять первичку», − добавил Сыпко.

Что происходит с первичным и вторичным жильем, как меняются цены и сроки продажи, чего ждать арендаторам и какие факторы будут определять ситуацию в Югре − читайте в статье СИА-ПРЕСС.


14 февраля в 10:20
