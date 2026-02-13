16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,1880   EUR  91,7113  

Новости

Больше новостей
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Вы пить стали:

Меньше 29.8%

Больше 12.9%

По-прежнему мало 23.4%

По-прежнему много 8.2%

Не пью 25.7%

Всего голосов: 171

Комментировать
0
Вы живете по средствам?

Да, ни в чем себя не ограничиваю 23.7%

Да, но в чем-то себя ограничиваю 45.5%

Да, но это жизнь на выживание 28.2%

Нет, мне помогают близкие или занимаю (кредиты, у друзей) 2.6%

Всего голосов: 156

Комментировать
0
Больше опросов

​Спрос перераспределится, а цены вырастут: эксперты оценили перспективы рынка недвижимости Югры на 2026 год

Рынок недвижимости Югры войдет в фазу осторожного роста в 2026 году

​Спрос перераспределится, а цены вырастут: эксперты оценили перспективы рынка недвижимости Югры на 2026 год
Фото: ru.freepik.com

В 2026 году рынок недвижимости Югры может перейти к фазе умеренного оживления. Эксперты прогнозируют рост ипотечного кредитования примерно на 25%, постепенное усиление вторичного рынка и повышение арендных ставок на фоне изменения макроэкономических условий.

Ключевыми факторами останутся динамика инфляции и снижение ключевой ставки, от которых напрямую зависит доступность кредитов и покупательская активность. В этой статье разбираемся, что происходит с первичным и вторичным жильем, как меняются цены и сроки продажи, чего ждать арендаторам и какие факторы будут определять ситуацию в регионе.

Прогноз − 2026

Руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко отмечает, что региональная ситуация будет развиваться в рамках общероссийских тенденций.

«Основной прогноз по рынку недвижимости Югры на 2026 год в целом коррелирует с прогнозами по стране. Ожидается, что рынок ипотечного кредитования будет более активным в 2026 году, примерно на 25% в росте. Это произойдет за счет увеличения рыночных программ, учитывая, что по прогнозам многих аналитиков, ключевая ставка к концу года составит примерно 13%. Эти условия уже достаточно хорошие для ипотеки, соответственно, исходя из этого, на отложенном спросе на вторичном рынке недвижимости и на накопленных денежных средствах на вкладах можно ожидать определенного роста», − подчеркнул он.

По словам эксперта, объем денежных средств на вкладах сейчас рекордно высок, учитывая снижение ключевой ставки. При этом, именно она считается главным драйвером рынка в 2026 году.

«Ключевым драйвером рынка по-прежнему остается наша ключевая ставка. Она, конечно, зависит от инфляции. С учетом последних тенденций инфляции, можно говорить о вполне реалистичном прогнозе постепенного снижения ключевой ставки. Поэтому, если говорить о макроэкономических факторах, я не буду затрагивать геополитику − не в этом наше дело. Остается уровень инфляции, от которого зависит размер ключевой ставки», − обозначил он.

Вторичный рынок выходит на первый план

1 февраля поменялись правила оформления семейной ипотеки. Теперь нельзя оформлять две льготные ипотеки на одну семью, супруги должны выступать созаемщиками. После этих изменений эксперты зафиксировали изменение структуры спроса − на вторичный рынок недвижимости.

«Изменение спроса на недвижимость уже сейчас ощущается после коррекции семейной ипотеки − это перераспределение спроса с первичного рынка на вторичный. По нашим оценкам, 2026 год станет годом, когда рынком доминирует вторичный рынок недвижимости, это будет рынок загородной недвижимости, квартир и коммерческой недвижимости», − обратил внимание Сыпко.

Между тем средний срок продажи вторичного жилья остается высоким, а рынок сохраняет покупательский характер, считает директор филиала компании «Этажи». Однако стоит ожидать, что цены продолжат расти.

«Средний срок продажи вторичного жилья по-прежнему остается на высоком уровне. В сравнении с 2023 годом рынок сохраняет статус покупательского. Предложение объектов по-прежнему высоко. Тем не менее, с учетом постепенного снижения ключевой ставки, мы наблюдаем умеренный рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Поэтому можно ожидать, что тренд на рост цен сохранится. Мы прогнозируем, что при снижении ключевой ставки стоимость квадратного метра на вторичке будет расти. Более того, существует значительная разница в стоимости жилья между первичным и вторичным рынком, и вторичка постепенно сможет догонять первичку», − рассказал специалист.

Кстати, по итогам декабря 2025 года Югра заняла третье место в России по доле ипотечных сделок на вторичном рынке – 42%. Выше показатель был только в Чукотском автономном округе (46%) и Ямало-Ненецком автономном округе (44%).

А «первичка» − на второй

Экономист и инвестбанкир Евгений Коган, анализируя ситуацию на первичном рынке в целом по стране, отмечает, что в 2025 году цены на новостройки выросли на 10,2%, а в Москве – на 22,5%. В четвертом квартале рост ускорился до 4,7%, а в декабре было продано 3,5 млн кв. м жилья при среднем уровне около 2 млн кв. м в месяц.

По его оценке, столь резкий всплеск был во многом связан с временными факторами – изменением условий семейной ипотеки, ожиданиями роста ставок и снижением компенсаций банкам со стороны государства. Это привело к перераспределению спроса: часть покупателей, планировавших сделки позже, оформила ипотеку в конце года.

В первом полугодии 2026 года эксперт ожидает умеренный рост цен. При этом снижение стоимости жилья он считает маловероятным из-за высокой инфляции и роста издержек застройщиков.

«Семейная ипотека продолжает действовать, генерируя стабильный спрос. Инфляция остается высокой, а застройщики уже не могут абсорбировать рост издержек, он будет переноситься в цены», − прокомментировал экономист.

Тем временем в Сургуте по итогам 2025 года зафиксировали снижение средней стоимости квадратного метра на первичном рынке на 10,5% – до 138,3 тыс. рублей. В целом по стране первичная недвижимость в ипотечных сделках за январь – декабрь 2025 года подорожала на 6,8%.

Аренда продолжит рост

На рынке аренды в 2026 году эксперты ожидают роста ставок. Как отметила руководитель отдела аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник, одним из факторов станет увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«В 2026 году ставки по аренде, без сомнения, вырастут в соответствии с ростом тарифов ЖКХ. В Тюменской области тарифы на ЖКХ увеличились примерно на 17-18% по сравнению с предыдущим периодом, что частично обусловит рост арендных цен, − указала эксперт. − Также важным фактором является сезонность. В арендном бизнесе сезонность начинается с конца июля − августа − этого периода, когда происходит приток студентов, и товарная полка недвижимости начинает опустеть. В такие моменты многие собственники начинают демпинговать, снижая арендные ставки, чтобы быстрее найти жильцов».

Запросы покупателей остаются прежними

Существенных изменений в запросах покупателей по сравнению с 2025 годом эксперты не фиксируют. В спросе по-прежнему остаются квартиры в центре города, рядом с хорошей инфраструктурой и в качественных домах.

«Все это коррелирует со стоимостью квадратного метра и возможностями покупателя. Поэтому говорить о каких-то существенных изменениях пока рано. Мы продолжим наблюдать за ситуацией на вторичном рынке и узнаем, как изменятся условия в текущем году», − резюмировал Константин Сыпко.

В пользу сценария постепенного оживления говорит и свежая статистика по ипотеке. Январь стал рекордным для страны: россияне во всех банках получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот показатель оказался максимальным для января за всю историю наблюдений – более чем втрое выше результата января 2025 года и более чем в 1,5 раза выше января 2024, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки.

В Югре динамика выглядит более сдержанной, однако также фиксируется рост. Жители округа оформили на 13% больше ипотечных кредитов, чем год назад. При этом, по информации ВТБ, средняя сумма ипотечного кредита в регионе увеличилась почти на миллион рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:55, просмотров: 170, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aR8qqq0ZQEOicq0TBwJ37CF1akVr3nCNSJjJhWBxGbqsEVX2Udb0Y1mIdhP7bvJaF5g6bHXOidP25tUInxt0qUHakFf+Z6aw8Gii7uebmiHI2DtoehynLf+Y8KaPr3bK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aR8qqq0ZQEOicq0TBwJ37CF1akVr3nCNSJjJhWBxGbqsEVX2Udb0Y1mIdhP7bvJaF5g6bHXOidP25tUInxt0qUHakFf+Z6aw8Gii7uebmiHI2DtoehynLf+Y8KaPr3bK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aR8qqq0ZQEOicq0TBwJ37CF1akVr3nCNSJjJhWBxGbqsEVX2Udb0Y1mIdhP7bvJaF5g6bHXOidP25tUInxt0qUHakFf+Z6aw8Gii7uebmiHI2DtoehynLf+Y8KaPr3bK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aR8qqq0ZQEOicq0TBwJ37CF1akVr3nCNSJjJhWBxGbqsEVX2Udb0Y1mIdhP7bvJaF5g6bHXOidP25tUInxt0qUHakFf+Z6aw8Gii7uebmiHI2DtoehynLf+Y8KaPr3bK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aR8qqq0ZQEOicq0TBwJ37CF1akVr3nCNSJjJhWBxGbqsEVX2Udb0Y1mIdhP7bvJaF5g6bHXOidP25tUInxt0qUHakFf+Z6aw8Gii7uebmiHI2DtoehynLf+Y8KaPr3bK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aR8qqq0ZQEOicq0TBwJ37CF1akVr3nCNSJjJhWBxGbqsEVX2Udb0Y1mIdhP7bvJaF5g6bHXOidP25tUInxt0qUHakFf+Z6aw8Gii7uebmiHI2DtoehynLf+Y8KaPr3bK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Огурцы подорожали на 67 рублей: в Югре выросли цены на овощи и мясо 633
  2. 600 тонн мусора за год: что находят в канализации Сургута 592
  3. Проект «Единой России» помог трудоустроиться 4,5 тысячам югорчан 543
  4. ​В Сургуте ребенку установили аортальный клапан «на вырост» 517
  5. «Северречфлот» за год перевез по рекам Югры и Ямала 367 тысяч пассажиров 512
  6. ​Югорчане вошли в топ-5 по страхованию мобильных устройств в стране 450
  7. ​В Сургуте «Центральная аптека» продала здание и не смогла выйти в плюс 313
  8. ​Бизнес-среда переходит на цифровые рельсы 272
  9. ​На трассе под Сургутом в ДТП погибли два человека 260
  10. ​СГЭС отменили плановое отключение света в центральном и северном районах Сургута 257
  1. ​Росгидрометцентр назвал регионы с риском сильного весеннего паводка. В их числе − Югра 2312
  2. Сургуту нужно настроить четкое расписание автобусов и обновить автопарк, тогда жители не почувствуют проблем с морозами 2079
  3. ​Пар изо рта и +12 по норме: как в Сургуте решают проблему холода в автобусах // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2078
  4. ​Жители Черного Мыса в Сургуте ждут газ уже четыре года 2017
  5. ​Банк Уралсиб - в Топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2025 году 2015
  6. ​Независимые эксперты оценили развитие мобильного интернета в Югре 2001
  7. Суд в Советском арестовал двух мужчин, напавших на «наливайку» 1972
  8. ​В Кардиоцентре Сургута 90-летнему пациенту заменили сердечный клапан без открытой операции 1927
  9. ​КРТ на 33 млрд рублей: в Сургуте застроят район у КСК «Геолог» 1876
  10. ​Почти половина жителей Югры отказались бы от работы с «серой» зарплатой 1821
  1. ​Чипнут всех 10048
  2. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 7689
  3. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7218
  4. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 5107
  5. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 4984
  6. ​Когда иначе нельзя 4651
  7. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4646
  8. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 4489
  9. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 4477
  10. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4134

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика