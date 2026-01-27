Власти Сургута объяснили, где будут застраивать новые жилые районы и почему без ИЖС

Новые жилые районы могут появиться в западной части Сургута. Один из таких проектов администрация города рассматривает для реализации в поселке Юность – по механизму комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Речь идет о строительстве домов высотой до четырех этажей с обязательным размещением социальных объектов. Территория, по словам чиновника, обширная, но проект потребует серьезной подготовки.

«Часть территории и объектов там будет подлежать выкупу и расселению. С учетом всех затратных частей на объекты социальной инфраструктуры, которые тоже будут предусмотрены к строительству в рамках КРТ. При этом сможем попробовать реализовать механизм малоэтажной жилой застройки», – поделился Сорич.

Еще одна крупная зона перспективной застройки также находится на западе Сургута – за железнодорожным вокзалом. Однако ее освоение пока не вопрос ближайшего времени.

«У нас есть огромнейшая территория за ж/д вокзалом, которая в едином документе еще с 2015 года определена как перспективная территория под жилую застройку. Но пока инвестора на эту территорию нет, потому что нет всей необходимой инженерной инфраструктуры, но в едином документе данная локация уже предусмотрена», – отметил глава департамента.

При этом, по его словам, площадка уже подробно «нарезана» в градостроительных документах.

«Вырезаны уже объекты и местного значения, и общественно: деловая, жилая и рекреационная зоны. Достаточно большая территория, которая в перспективе будет подлежать освоению», – добавил он.

Отдельно в мэрии рассказали о развитии индивидуального жилищного строительства. Земельные участки под ИЖС город продолжает формировать и выставлять на аукционы.

«Вот, допустим, у нас сейчас на сегодняшний день размещено два лота – земельные участки на Черном Мысу. Пожалуйста, смотрите, стоимость от площади зависит. Поэтому любой участник может заявиться и приобрести себе земельный участок», – сообщил Сорич.

При этом речь идет именно о частном строительстве, а не о комплексных коттеджных поселках:

«Если мы говорим про комплексную застройку ИЖС, то мы понимаем, что любая реализация такого проекта требует не только инженерной и транспортной инфраструктуры, но и социальной. Соответственно, мы понимаем, что при комплексе застройки ИЖС инвестору невыгодно реализовывать детский сад и школу».

Кроме того, в администрации города прокомментировали судьбу так называемого «поселка-призрака» в глубине 43-го микрорайона, недалеко от улицы Усольцева, где уже много лет стоят десятки недостроенных коттеджей. По словам Ивана Сорича, территорию планируют реновировать в рамках комплексного развития.

«Реновация планируется. Есть инвестор, прорабатываем документацию, планировку территории – какие объекты, какая этажность. Там будет переменная этажность застройки. В этом году планируем провести публичные слушания. Безусловно, предусмотрены социальные объекты», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства.

Он уточнил, что в основу проекта лягут обязательства по комплексному освоению территории, которые будут закреплены за новым инвестором.

Недостроенные коттеджи, которые находятся на этой площадке, сохранять не планируют.

«Сами коттеджи стоят уже много лет. Безусловно, они подлежат демонтажу. Они будут демонтированы. Коттеджной застройки там не будет – будет многоэтажная застройка», – указал Сорич.

Напоминаем, что этот район когда-то задумывался как элитный коттеджный поселок GreenWood. Здесь планировали построить таунхаусы, коттеджи и один многоквартирный дом комфорт-класса. Проект реализовывала компания ООО «ДЭП», принадлежащая скандальному бизнесмену Андрею Копайгоре. Но после серии скандалов с обманутыми дольщиками и финансовых проблем проект был остановлен. В 2020 году фирма обанкротилась, стройка замерла.