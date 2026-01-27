16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0101   EUR  90,2877  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте планируют построить новые жилые районы. ИЖС в планы не входит

Власти Сургута объяснили, где будут застраивать новые жилые районы и почему без ИЖС

​В Сургуте планируют построить новые жилые районы. ИЖС в планы не входит
Фото: siapress.ru

Новые жилые районы могут появиться в западной части Сургута. Один из таких проектов администрация города рассматривает для реализации в поселке Юность – по механизму комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Речь идет о строительстве домов высотой до четырех этажей с обязательным размещением социальных объектов. Территория, по словам чиновника, обширная, но проект потребует серьезной подготовки.

«Часть территории и объектов там будет подлежать выкупу и расселению. С учетом всех затратных частей на объекты социальной инфраструктуры, которые тоже будут предусмотрены к строительству в рамках КРТ. При этом сможем попробовать реализовать механизм малоэтажной жилой застройки», – поделился Сорич.

Еще одна крупная зона перспективной застройки также находится на западе Сургута – за железнодорожным вокзалом. Однако ее освоение пока не вопрос ближайшего времени.

«У нас есть огромнейшая территория за ж/д вокзалом, которая в едином документе еще с 2015 года определена как перспективная территория под жилую застройку. Но пока инвестора на эту территорию нет, потому что нет всей необходимой инженерной инфраструктуры, но в едином документе данная локация уже предусмотрена», – отметил глава департамента.

При этом, по его словам, площадка уже подробно «нарезана» в градостроительных документах.

«Вырезаны уже объекты и местного значения, и общественно: деловая, жилая и рекреационная зоны. Достаточно большая территория, которая в перспективе будет подлежать освоению», – добавил он.

Отдельно в мэрии рассказали о развитии индивидуального жилищного строительства. Земельные участки под ИЖС город продолжает формировать и выставлять на аукционы.

«Вот, допустим, у нас сейчас на сегодняшний день размещено два лота – земельные участки на Черном Мысу. Пожалуйста, смотрите, стоимость от площади зависит. Поэтому любой участник может заявиться и приобрести себе земельный участок», – сообщил Сорич.

При этом речь идет именно о частном строительстве, а не о комплексных коттеджных поселках:

«Если мы говорим про комплексную застройку ИЖС, то мы понимаем, что любая реализация такого проекта требует не только инженерной и транспортной инфраструктуры, но и социальной. Соответственно, мы понимаем, что при комплексе застройки ИЖС инвестору невыгодно реализовывать детский сад и школу».

Кроме того, в администрации города прокомментировали судьбу так называемого «поселка-призрака» в глубине 43-го микрорайона, недалеко от улицы Усольцева, где уже много лет стоят десятки недостроенных коттеджей. По словам Ивана Сорича, территорию планируют реновировать в рамках комплексного развития.

«Реновация планируется. Есть инвестор, прорабатываем документацию, планировку территории – какие объекты, какая этажность. Там будет переменная этажность застройки. В этом году планируем провести публичные слушания. Безусловно, предусмотрены социальные объекты», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства.

Он уточнил, что в основу проекта лягут обязательства по комплексному освоению территории, которые будут закреплены за новым инвестором.

Недостроенные коттеджи, которые находятся на этой площадке, сохранять не планируют.

«Сами коттеджи стоят уже много лет. Безусловно, они подлежат демонтажу. Они будут демонтированы. Коттеджной застройки там не будет – будет многоэтажная застройка», – указал Сорич.

Напоминаем, что этот район когда-то задумывался как элитный коттеджный поселок GreenWood. Здесь планировали построить таунхаусы, коттеджи и один многоквартирный дом комфорт-класса. Проект реализовывала компания ООО «ДЭП», принадлежащая скандальному бизнесмену Андрею Копайгоре. Но после серии скандалов с обманутыми дольщиками и финансовых проблем проект был остановлен. В 2020 году фирма обанкротилась, стройка замерла.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 12:15, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 926
  2. ​Жительницу Сургута отправили в СИЗО за участие в мошенничестве с подростком в Красноярске 753
  3. ​Что происходит с ипотекой в России и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 680
  4. ​Контроль скорости, регистрация и штрафы: власти РФ хотят ужесточить работу курьеров 669
  5. Югра вошла в тройку регионов России с самой низкой инфляцией за последний месяц 632
  6. Промокоды Аптека.ру позволяют сэкономить до 30% на заказы 592
  7. ​В шесть раз выросло число переводов за границу 582
  8. В детском саду Югры обнаружен сальмонеллез — власти объявили карантин 544
  9. Югорчане могут пройти отбор на службу в войска беспилотных систем 543
  10. ​Бизнес-клиенты Уралсиба могут размещать свою брендированную заставку в платежном терминале 506
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5223
  2. ​Чипнут всех 3360
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 2789
  4. Жители Сургута увидели северное сияние прямо в черте города 2356
  5. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 2254
  6. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 2230
  7. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 2226
  8. ​Сбер — единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500 от британской компании Brand Finance 2153
  9. ​Уроки сноса 2134
  10. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2116
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7156
  2. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6798
  3. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6298
  4. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6136
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6043
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5975
  7. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5908
  8. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5770
  9. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5223
  10. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5168

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика