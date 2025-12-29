Прокуратура Сургута проверила автобусы после жалоб на холод

Прокуратура Сургута провела проверку общественного транспорта из-за жалоб жителей на отсутствие отопления. Оказалось, что в отдельных автобусах, выполняющих регулярные рейсы по городским маршрутам, не соблюдался установленный температурный режим в салонах.

«В связи с этим прокурор города внес представление в адрес генерального директора организации, осуществляющей перевозки на данных маршрутах, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате принятых прокуратурой мер нарушения устранены, отопительные приборы приведены в работоспособное состояние, с водителями автобусов проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения температурного режима в салонах автобусов», − передает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Напоминаем, ранее администрация Сургута ответила на вопросы горожан относительно «недостаточной теплоты» остановок.