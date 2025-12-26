В мэрии Сургута ответили на вопросы жителей про теплые остановки

Администрация Сургута ответила на вопросы жителей о работе остановочных павильонов закрытого типа и разъяснила принципы их функционирования.

В мэрии сообщили, что современные павильоны представляют собой конструкцию на металлическом каркасе, оснащенную остеклением, освещением и инфракрасным обогревом. Также внутри предусмотрены скамейки, урны, доски объявлений и камеры видеонаблюдения.

Инфракрасные обогреватели, установленные в павильонах, работают по принципу направленного излучения и нагревают поверхности внутри конструкции. В администрации подчеркнули, что такие устройства не обеспечивают полноценное отопление, но делают ожидание транспорта более комфортным, в том числе помогают предотвращать замерзание остекления.

По данным мэрии, в 2025 году в городе приобрели и установили 63 новых павильона, после чего их общее количество достигло 143. По поручению главы Сургута Максима Слепова продолжается перевод павильонов с временного энергоснабжения, которое действует в часы уличного освещения, на постоянную схему подключения. Сейчас по постоянной схеме подключены 107 павильонов, работы по оставшимся 36 продолжаются.

Сообщить о неисправности остановочных павильонов жители могут через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».