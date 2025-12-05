На наказы избирателей депутаты Сургута получат вдвое больше средств

В Сургуте увеличат финансирование на выполнение наказов избирателей: с 2026 года каждому депутату Думы города будет доступно по 2 млн рублей на реализацию запросов горожан. Об этом стало известно 4 декабря на депутатских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

О предстоящих изменениях сообщила директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова. По ее словам, средства на работу с наказами избирателей уже заложены в бюджете.

«Эти средства предусмотрены и увеличены до двух миллионов на каждого депутата. Как и договаривались ранее», − отметила Маргарита Новикова в ходе доклада.

Ранее средства на исполнение наказов можно было направлять только на социальную сферу. В большинстве случаев речь шла о подготовке школ, спортивных объектов и учреждений дополнительного образования к учебному году. Позднее перечень направлений расширили − депутаты получили возможность направлять деньги и на благоустройство территорий.

Так, в последнем пакете наказов на 2025 год депутаты направляли средства на ремонт учебного блока школы «Перспектива», закупку 22 рециркуляторов для гимназии им. Ф.К. Салманова, акустических систем для лицея №3 и оборудования для бассейна школы №29. Школа №7 получила 28 новых дверей для санузлов и актового зала, спортшкола «Олимп» − две сплит-системы.