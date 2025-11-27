В Думе Сургута оценили, как сработала программа дворовых ремонтов в 2025 году

В Сургуте в 2025 году удалось отремонтировать 15 дворов, на благоустройство направили 240 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию после доклада заместителя директора департамента городского хозяйства Вячеслава Адушкина. Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» − все объекты, кроме одного, обновляются в ее рамках.

По его словам, на сегодняшний день приемка завершена по шести дворам, по остальным комиссия завершается проверка выполненного. В перечне работ − асфальтирование внутридворовых проездов, обустройство парковочных мест и установка освещения. В двух микрорайонах удалось реализовать расширенный формат благоустройства: на территориях у домов Ленина, 72, а также Ленина, 29 и 31 смонтировали детские и спортивные площадки.

Ранее стало известно, что в перечень адресов вошли дворы по улицам Студенческая, 21; Григория Кукуевицкого, 20; Университетская, 21; Грибоедова, 4/1; Островского, 29; Ленинградская, 17; Гагарина, 30, 32, 34; Лермонтова, 2, 4, 4/1; проспекты Пролетарский, 14; Ленина, 29 и 72. Работы на четырех дворах завершили с опережением графика.

Депутаты обратили внимание на то, что два двора, включенные ранее в программу, в итоге так и не были благоустроены. Речь идет о придомовых территориях у домов Киртбая, 9 и 9/1.

Вячеслав Адушкин пояснил, что управляющая компания, подавшая заявку на получение субсидии, имеет задолженность около 20 млн рублей. По условиям программы компания обязана авансировать 30% от стоимости работ, и, чтобы избежать финансовых рисков, было принято решение не выделять средства.

В ходе обсуждения народные избранники заявили, что в этой ситуации заложниками оказались жители домов, которым для участия в программе необходимо менять управляющую компанию.

Парламентарии предложили администрации проработать механизмы, которые позволили бы исключить подобные случаи. Один из предложенных вариантов − перечисление субсидий на специальный счет управляющей компании, чтобы исключить использование средств на иные цели, в частности на погашение долгов.

Кроме того, депутат Владимир Клишин указал на необходимость усилить социальный критерий, связанный с проживанием людей с инвалидностью.

«Есть там один из пунктов − наличие актов осмотров, если во дворе живут инвалиды. И там количество баллов как было, так и есть. Не считаете ли вы, что этого мало? Почему этот вопрос возникает, потому что слишком часто инвалиды обращаются к депутатам о том, что доступная среди и УК не идет на встречу, и при проведении благоустройства дворов как раз-таки можно было бы это предусмотреть», − заявил Клишин.

Вячеслав Адушкин сообщил, что пять баллов за этот критерий входят в перечень дополнительных показателей, которые учитываются при принятии решения. Кроме того, он отметил, что по обращениям жителей с ограниченными возможностями здоровья во дворах выполняются точечные работы: занижают бордюры, устанавливают дорожные знаки и наносят разметку. По словам представителя администрации, доступная среда формируется и в тех дворах, которые в конкретном году не вошли в программу субсидирования.

Между тем, в Сургуте ожидают ремонта еще 38 дворов, согласно утвержденному на 2025 год адресному перечню. В очередь можно попасть только по инициативе собственников: они должны направить соответствующее требование в свою управляющую компанию, а та обращается к городским властям. Как раз сейчас идет прием заявок на благоустройство дворов в 2026 году. Перечень территорий, запланированных к обновлению, планируется утвердить до конца текущего года, ориентировочно в середине декабря.