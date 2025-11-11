В Сургуте завершена кампания 2025 года по благоустройству дворов

В Сургуте завершили сезонное благоустройство придомовых территорий: в 2025 году обновления провели в 15 дворах. Во дворах заменили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары и парковочные места, смонтировали новые детские и спортивные площадки. Основной объем — 14 дворов — выполнен в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте», еще одна территория приведена в порядок по механизму инициативного бюджетирования.

В перечень адресов вошли дворы по улицам Студенческая, 21; Григория Кукуевицкого, 20; Университетская, 21; Грибоедова, 4/1; Островского, 29; Ленинградская, 17; Гагарина, 30, 32, 34; Лермонтова, 2, 4, 4/1; проспекты Пролетарский, 14; Ленина, 29 и 72. Работы на четырех дворах завершили с опережением графика.

«В этом году отремонтировали 15 дворов. К работам по благоустройству приступили летом: кто-то в июне, другие – ближе к середине июля. В августе все подрядные организации набрали обороты и трудились в усиленном темпе. К сроку завершения работ, 1 октября, успели все. В процессе приемки некоторых объектов находили мелкие недочеты, но подрядчики шли навстречу жителям и устраняли возникающие вопросы», – отметил начальник отдела капитального ремонта и благоустройства жилищного фонда департамента городского хозяйства администрации города Алексей Дронов.

Существенные изменения произошли во дворе по адресу: ул. Григория Кукуевицкого, 20. Общая площадь асфальтирования здесь составила около 4000 кв. м: уложено 2400 кв. м асфальтобетона на внутридворовых проездах, обустроено 800 кв. м парковочных зон и 600 кв. м тротуаров. Для удобства и безопасности жителей у подъездов установили семь лавочек и урн, смонтировали две опоры освещения.

«Во дворе действительно требовался ремонт, жители неоднократно обращались к нам по этому вопросу. Мы совместно с управляющей компанией предприняли все возможные меры, чтобы реализовать здесь благоустройство. Жители также активно включались в процесс, подрядчик постарался и отработал на «отлично», – добавил Алексей Дронов.

В мэрии подчеркивают, что по каждому объекту проводилась приемка с участием представителей администрации, управляющих организаций и активных жителей. В ходе комиссионных осмотров выявленные недочеты устранялись подрядчиками.

В 2024 году в Сургуте отремонтировали 13 дворов, из них 5 в рамках инициативного бюджетирования. По ходу работ образовался излишек, что позволило в 2025 году привести в порядок 15 дворовых территорий.

Напомним, на ремонт дворов в 2025 году город направил 250 миллионов рублей на реализацию муниципальной программы «Комфортная городская среда в городе Сургуте». Это рекордная для Сургута сумма. В 2024 году на ремонт дворов город выделил 121 миллион рублей, а в 2023 – 89 миллионов. Также в текущем году Сургут выделил 170 миллионов на ремонт 13 внутриквартальных проездов.

Часть нагрузки по ремонту дворовых пространств взяли на себя социальные партнеры города. Как рассказал глава Сургута Максим Слепов, компания «Автодорстрой» выложила тротуар вдоль школы №26 у дома на улице Бахилова, 1, а также заасфальтировала проезд с улицы Юности к Сургутскому институту экономики, управления и права. Она же привела в порядок заезды к домам на улицах Бажова и Шидловского. А «ЮВиС» заасфальтировала территории возле дома 45 на проспекте Ленина, заезд на улице Мира и парковочную зону при повороте на улицу Энергетиков с Мелик-Карамова.

Как сообщили в администрации, в Сургуте ожидают ремонта еще 38 дворов, согласно утвержденному на 2025 год адресному перечню. В очередь можно попасть только по инициативе собственников: они должны направить соответствующее требование в свою управляющую компанию, а та обращается к городским властям. Как раз сейчас идет прием заявок на благоустройство дворов в 2026 году. Перечень территорий, запланированных к обновлению, планируется утвердить до конца текущего года, ориентировочно в середине декабря.

При поддержке Администрации Сургута