Около 20 контейнерных площадок Сургута превратились в мини-свалки для автошин

Жители Сургута продолжают оставлять б/у покрышки прямо на контейнерных площадках, превращая их в стихийные свалки. Завалы авторезины зафиксировали как минимум на 18 городских адресах, сообщили корреспонденту siapress.ru в МОО «Зеленый Фронт».

Б/у колеса были обнаружены на следующих адреса: улица Привокзальная, 18/1; Пушкина, 1, 9, 17, 27 и 25а; Восход, 1; Московская, 32а; Крылова, 53 и 53/3; Бажова, 2б, 3/1, 4 и 15; улица Островского, 11; проспект Мира, 20 и проспект Ленина, 40 и 42.

Покрышками завалены и контейнеры, и прилегающая территория. Активисты передали результаты мониторинга в администрацию Сургута.

В мэрии пояснили, что отработанные шины относятся к отходам IV класса опасности и не являются коммунальными, поэтому их необходимо сдавать в специализированные организации.

Несанкционированное складирование автошин на площадках для ТКО нарушает обязательные требования, утвержденные Правительством РФ и Жилищным кодексом. Ответственность за содержание контейнерных зон несут управляющие компании, которым за подобные нарушения может грозить штраф до 250 тысяч рублей.

«Контрольным управлением Администрации города проведено профилактическое мероприятие в виде информирования управляющих организаций, многоквартирные дома которых указаны в обращении. С представителями управляющих организаций, обустройство контейнерных площадок которых не соответствует нормам действующего законодательства, проведена беседа о необходимости дооборудования контейнерных площадок ограждением, осуществления замены сломанных контейнеров», ‒ говорится в ответе мэрии Сургута, документ которого редакции передал МОО «Зеленый Фронт».

Напомним, в начале 2025 года в Мегионе открылся завод по переработке автомобильных покрышек в резиновую крошку.

О том, как правильно утилизировать старые покрышки ‒ читайте в обзоре siapress.ru.