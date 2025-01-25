Завод по переработке автомобильных шин заработал в Мегионе

В Мегионе состоялось открытие завода по переработке автомобильных шин в резиновую крошку. Производственная линия позволяет перерабатывать до 90 тонн в месяц, сообщили в пресс-службе Департамента промышленности Югры.

«Открытие завода в Мегионе решает сразу несколько задач. Во-первых, это улучшение экологической обстановки в Югре – переработка отходов. Во-вторых, изношенные шины при правильном подходе к их переработке являются отличным сырьем для получения вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда. Сейчас это востребованный продукт на рынке», – отметил директор Деппромышленности Югры, Виктор Гамузов.

Так, резиновую крошку будут использовать строительные компании, производители спортивных и дорожных покрытий, резинотехнических изделий, а также компании нефтедобывающей отрасли.