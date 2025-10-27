Дума Сургута поддержала освобождение участников СВО и их семей от земельного налога

Депутаты Думы Сургута рассмотрели новые меры социальной поддержки для участников специальной военной операции. На заседании комитета по налогам, бюджету, финансам и имуществу парламентарии одобрили инициативу, которая предусматривает освобождение бойцов и их семей от уплаты земельного налога.

Льгота будет бессрочной для семей погибших и получивших тяжелые ранения участников СВО. Для остальных военнослужащих освобождение от налога предложено на период выполнения боевых задач.

«При этом, к членам семей участников СВО, которым устанавливается льгота, предлагается отнести супругу (супруга), не вступившую (не вступившего) в повторный брак, детей до достижения ими возраста 18 лет, детей до достижения возраста 23 лет, обучающихся в образовательной организации на очном отделении, а также лиц, находящихся на иждивении», − говорится в пояснительной записке на сайте Думы города.

Нововведение планируется распространить на налоговые периоды начиная с 2022 года − с начала СВО. Сейчас подобная льгота предусмотрена на федеральном уровне, однако не все военнослужащие успели официально оформить такой статус. Поэтому, по словам представителей администрации, важно закрепить поддержку на уровне муниципалитета, чтобы не оставить без внимания никого из бойцов.

Предварительно, воспользоваться налоговой льготой в Сургуте смогут 29 участников СВО и около 40 членов их семей. Однако список может увеличиться − у бойцов есть право на получение земельного участка, а значит, число получателей льготы может вырасти.

Кроме того, депутаты рассмотрели еще одно предложение − предоставить 50-процентную льготу по земельному налогу инвесторам, которые возводят спортивные объекты. Поддержка будет действовать до пяти лет с момента начала строительства.

Комитет Думы Сургута одобрил оба решения. Теперь проекты вынесут на утверждение депутатов на ближайшем заседании городского парламента − 30 октября.

Также напомним, что в ходе заседания народные избранники поддержали предложение о расширении перечня специалистов, которые могут претендовать на ежемесячную компенсацию аренды жилья до 20 тысяч рублей. В список включили наиболее востребованные в Сургуте профессии. Депутаты поручили администрации провести последующий анализ эффективности предоставляемой меры поддержки.