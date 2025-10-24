В Сургуте работникам культуры помогут с арендой жилья

В Сургуте намерены расширить перечень специалистов, которые могут претендовать на ежемесячную компенсацию аренды жилья до 20 тыс. рублей. Вопрос обсудили на заседании комитета думы города по налогам, бюджету, финансам и имуществу. Сейчас мера действует для сотрудников образовательных учреждений; мэрия предлагает включить в список часть работников учреждений культуры и преподавателей по фигурному катанию.
«Преподаватель по теоретическим дисциплинам, театрального искусства, по классу фортепиано, по классу народных инструментов, по классу струнных инструментов, по классу духовых и ударных инструментов, хорового пения, концертмейстер и еще ряд специальностей», — озвучила директор департамента финансов Сургута Маргарита Новикова.
Одно из условий получения выплаты — отсутствие жилья в собственности или по социальному найму. Расширение меры потребует дополнительно около 6,5 млн рублей в год из бюджета, но, по оценке чиновников, повысит привлекательность трудоустройства в сургутских учреждениях для специалистов из других регионов.
Предложение поддержано и допущено до голосования; в перечень вошли профессии, в которых город испытывает наибольшую потребность. Парламентарии также попросили провести последующий анализ эффективности. «Можете по итогам полугодия оценить эффективность этой меры и потом направить справочно, сколько воспользовались, и что поменялось. Потому что всегда хочется понять, повлекло ли за собой повышение престижности и так далее», — заметил депутат думы Сургута Владимир Болотов.