В Сургуте работникам культуры помогут с арендой жилья

Предложение поддержано и допущено до голосования; в перечень вошли профессии, в которых город испытывает наибольшую потребность. Парламентарии также попросили провести последующий анализ эффективности. «Можете по итогам полугодия оценить эффективность этой меры и потом направить справочно, сколько воспользовались, и что поменялось. Потому что всегда хочется понять, повлекло ли за собой повышение престижности и так далее», — заметил депутат думы Сургута Владимир Болотов .

Одно из условий получения выплаты — отсутствие жилья в собственности или по социальному найму. Расширение меры потребует дополнительно около 6,5 млн рублей в год из бюджета, но, по оценке чиновников, повысит привлекательность трудоустройства в сургутских учреждениях для специалистов из других регионов.

«Преподаватель по теоретическим дисциплинам, театрального искусства, по классу фортепиано, по классу народных инструментов, по классу струнных инструментов, по классу духовых и ударных инструментов, хорового пения, концертмейстер и еще ряд специальностей», — озвучила директор департамента финансов Сургута Маргарита Новикова .

В Сургуте намерены расширить перечень специалистов, которые могут претендовать на ежемесячную компенсацию аренды жилья до 20 тыс. рублей. Вопрос обсудили на заседании комитета думы города по налогам, бюджету, финансам и имуществу. Сейчас мера действует для сотрудников образовательных учреждений; мэрия предлагает включить в список часть работников учреждений культуры и преподавателей по фигурному катанию.

В Сургуте расширят список профессий, кому город будет помогать с арендой жилья

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен