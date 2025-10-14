Сургутянин снял на видео новый мост через Обь до его официального открытия

Официальное открытие нового моста через Обь в районе Сургута стоит ожидать в ближайшее время. Сегодня читатель siapress.ru Александр П. проехал по мостовому переходу и поделился видео с редакцией.

По официальной информации, мост через Обь полностью готов. Об этом ранее сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в эфире телерадиокомпании «Югра».

Строительство началось в июле 2022 года, а в июне 2025-го специалисты соединили пролеты между двумя берегами. Работы вела компания «Мостострой-11». Стоимость объекта составила более 60 миллиардов рублей.

Новый мост станет частью сразу нескольких транспортных коридоров – федеральных: «Тюмень – Сургут – Салехард», «Пермь – Ханты-Мансийск – Томск», а также международных направлений «Арктика – Азия» и «Северный широтный ход».

Как отмечал замгубернатора, официальное открытие моста планируется в конце октября – ноября текущего года, но, судя по всему, торжественное открытие состоится уже совсем скоро.