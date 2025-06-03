Губернатор Югры Руслан Кухарук прибыл на стройку второго моста через Обь в Сургуте

На строительстве второго моста через Обь − ключевого инфраструктурного объекта Югры − сегодня прошел один из самых значимых этапов: специалисты соединили пролеты со стороны правого и левого берега. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

«Новый мост через Обь начали строить в 2022 году. Кстати, строительство поддержал Президент. Это долгожданный объект. Он должен улучшить связь между населенными пунктами и сократить время в пути <...> Спасибо коллективам Росавтодора, регионов, дорожникам, мостовикам и всем причастным к этой работе! Это наша огромная победа на трудовом фронте!» − написал в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

За ходом работ лично наблюдали губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук, глава Сургута Максим Слепов и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Они прибыли на объект, чтобы оценить масштаб строительства и зафиксировать важный момент реализации проекта.

«Мост через реку Обь в районе Сургута является стратегически важным не только для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но и для всей страны, поскольку объект является связующим звеном в транспортных магистралях, артериях, которые позволят обеспечить автотранспортную связь между несколькими регионами Российской Федерации. Мост будет играть важнейшую роль в части создания условий для развития нефтегазовой сферы, в том числе, будет способствовать освоению Арктики, а также Северного морского пути. Это серьезный вклад в развитие сети магистралей, обеспечивающих транспортную и энергетическую безопасность всей страны», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Ранее пролеты нового моста планировали соединить 30 мая. Полностью объект могут сдать уже в октябре 2025 года − раньше запланированного срока.