16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,9349   EUR  95,6722  

Новости

Больше новостей
Предложение брать социальный налог с неработающих здоровых граждан - это:
Комментировать
0
Запрет на ношение хиджабов в школах Югры - это:
Комментировать
0
Вы готовы пользоваться такси на базе Нивы и УАЗа?
Комментировать
0
Предложение Минпромторга включить в список лицензируемых для служб такси авто марок Нива И УАЗ - это:
Комментировать
0
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было

В мэрии прокомментировали, почему жильцам одного из домов Сургута пришли счета за отопление за сентябрь

​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было
Фото: ru.freepik.com

Жители дома №19 по улице Ивана Захарова в Сургуте получили в сентябре квитанции за отопление за весь месяц, хотя тепло в квартирах появилось лишь 27 сентября. Как рассказали в администрации Сургута в ответ на запрос siapress.ru, начисления произвели по нормативу из-за неисправности общедомового счетчика.

Так, дом до 1 октября находился в управлении компании «Юттера», которая на тот момент отвечала за передачу данных по приборам учета тепловой энергии. Один из трех счетчиков в доме не работал, а сама «Юттера» не подготовила оборудование к началу отопительного сезона.

«Дом 19 по улице Ивана Захарова оснащен тремя ОДПУ тепловой энергии. По информации СГМУП «ГТС» один из приборов учета в течение отопительного периода 2024-2025 годов был неисправен, и, следовательно, отсутствовал учет тепловой энергии. Согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 в случае выхода ОДПУ из строя плата за отопление на протяжении не более шести месяцев определяется исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление по предыдущим показаниям ОДПУ. По истечении шести месяцев, в случае если управляющей организацией не произведено восстановление работоспособности или замена ОДПУ, плата за отопление рассчитывается исходя из норматива потребления», − пояснили в пресс-службе мэрии.

Как сообщает администрация, поверку счетчиков сейчас проводит специализированная организация «Эталон». После завершения работ акты направят в СГМУП «ГТС» для «расчета платы за коммунальную услугу по отоплению с учетом показаний ОДПУ тепловой энергии за октябрь 2025 года».

Подобная ситуация, уточнили в мэрии, возникла еще в нескольких домах: по адресам Ивана Захарова, 13 и 13/1, а также Маяковского, 33/2.

Жителям, желающим проверить корректность начислений и добиться перерасчета, советуют обратиться в Сургутский отдел Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры − лично, письменно или через портал ГИС ЖКХ, выбрав в качестве адресата обращения Жилстройнадзор Югры (ГЖИ).

«В настоящее время Службой направлен запрос в СГМУП «ГТС» о предоставлении информации и документов, необходимых для проверки соблюдения требований законодательства при начислении платы за отопление за сентябрь 2025 года потребителям в многоквартирном доме 19 по улице Ивана Захарова», − заверили в пресс-службе.

Между тем, многоквартирный дом по улице Ивана Захарова уже находится под управлением компании «Югорская». Корреспонденту siapress.ru в организации рассказали, что разбираются с наследием прежней УК: как с поверкой, так и работоспособностью неисправного счетчика.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:48, просмотров: 61, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1759777238"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1760381984"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XaDGeFjed+ZcCdKqISdrqdg9+wjAvUR3bCiHa79/hwK1BoEVZ1bqD8PNyESMWX+mG2tMvgLJBhKmEO2bfgOAZk+MjsH9fElwbxqoKX2f5sVFMl/AR7Axx/3NfaZnw2gi"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XaDGeFjed+ZcCdKqISdrqdg9+wjAvUR3bCiHa79/hwK1BoEVZ1bqD8PNyESMWX+mG2tMvgLJBhKmEO2bfgOAZk+MjsH9fElwbxqoKX2f5sVFMl/AR7Axx/3NfaZnw2gi"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "7efb62b7c2962aae1bf2dd7727ffea0d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcNYH8i"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-07 00:00:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-13 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1759777238"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1760381984"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XaDGeFjed+ZcCdKqISdrqdg9+wjAvUR3bCiHa79/hwK1BoEVZ1bqD8PNyESMWX+mG2tMvgLJBhKmEO2bfgOAZk+MjsH9fElwbxqoKX2f5sVFMl/AR7Axx/3NfaZnw2gi"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XaDGeFjed+ZcCdKqISdrqdg9+wjAvUR3bCiHa79/hwK1BoEVZ1bqD8PNyESMWX+mG2tMvgLJBhKmEO2bfgOAZk+MjsH9fElwbxqoKX2f5sVFMl/AR7Axx/3NfaZnw2gi"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "7efb62b7c2962aae1bf2dd7727ffea0d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcNYH8i"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-07 00:00:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-13 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#362 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1759777238"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1760381984"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XaDGeFjed+ZcCdKqISdrqdg9+wjAvUR3bCiHa79/hwK1BoEVZ1bqD8PNyESMWX+mG2tMvgLJBhKmEO2bfgOAZk+MjsH9fElwbxqoKX2f5sVFMl/AR7Axx/3NfaZnw2gi"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XaDGeFjed+ZcCdKqISdrqdg9+wjAvUR3bCiHa79/hwK1BoEVZ1bqD8PNyESMWX+mG2tMvgLJBhKmEO2bfgOAZk+MjsH9fElwbxqoKX2f5sVFMl/AR7Axx/3NfaZnw2gi"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "7efb62b7c2962aae1bf2dd7727ffea0d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcNYH8i"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-07 00:00:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-13 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcNYH8i реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 1707
  2. В Лангепасе полностью обновили одну из старых школ города 553
  3. ​Треть крупных городов России показала спад цен на жилье. Югра не попала в выборку 532
  4. ​Инвест-туры как новый драйвер развития тюменских муниципалитетов: Заводоуковск открыл двери для бизнеса 517
  5. ​Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель и выдачи автокредитов 516
  6. ​Парковка у школы, молодежный центр и новый маршрут: итоги личного приема граждан Александром Моором 495
  7. ​Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза 491
  8. ​Более сотни домов в Тюменской области обновили к зиме 489
  9. ​Иностранцы больше не смогут получать в Югре и России бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами 343
  10. ​Первый рейс в Краснодар вылетел из Сургута 342
  1. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 3910
  2. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 3106
  3. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 2394
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 октября? // АФИША 2049
  5. ​Митинг или недоразумение? В Сургуте рабочие УТТ-2 перекрыли въезд к базе − «Сургутнефтегаз» называет инцидент частным случаем 2029
  6. ​Фестиваль «Мир звучит». Павел Шаромов // ONLINE 1995
  7. ​В Сургуте изменилось движение автобусов: началось зимнее расписание 1924
  8. Максим Слепов обсудил с сургутскими единороссами патриотическую значимость спортивных побед 1781
  9. Трубу на Пролетарском проспекте в Сургуте планируют частично уводить под землю 1724
  10. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 1707
  1. Честная пятидневка 10816
  2. ​Опасные интернет-тренды 9492
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7868
  4. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 5042
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 4756
  6. ​Где концерты, Зин? 4650
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4597
  8. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 4537
  9. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 4437
  10. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 4252

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика