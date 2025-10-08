В мэрии прокомментировали, почему жильцам одного из домов Сургута пришли счета за отопление за сентябрь

Жители дома №19 по улице Ивана Захарова в Сургуте получили в сентябре квитанции за отопление за весь месяц, хотя тепло в квартирах появилось лишь 27 сентября. Как рассказали в администрации Сургута в ответ на запрос siapress.ru, начисления произвели по нормативу из-за неисправности общедомового счетчика.

Так, дом до 1 октября находился в управлении компании «Юттера», которая на тот момент отвечала за передачу данных по приборам учета тепловой энергии. Один из трех счетчиков в доме не работал, а сама «Юттера» не подготовила оборудование к началу отопительного сезона.

«Дом 19 по улице Ивана Захарова оснащен тремя ОДПУ тепловой энергии. По информации СГМУП «ГТС» один из приборов учета в течение отопительного периода 2024-2025 годов был неисправен, и, следовательно, отсутствовал учет тепловой энергии. Согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 в случае выхода ОДПУ из строя плата за отопление на протяжении не более шести месяцев определяется исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление по предыдущим показаниям ОДПУ. По истечении шести месяцев, в случае если управляющей организацией не произведено восстановление работоспособности или замена ОДПУ, плата за отопление рассчитывается исходя из норматива потребления», − пояснили в пресс-службе мэрии.

Как сообщает администрация, поверку счетчиков сейчас проводит специализированная организация «Эталон». После завершения работ акты направят в СГМУП «ГТС» для «расчета платы за коммунальную услугу по отоплению с учетом показаний ОДПУ тепловой энергии за октябрь 2025 года».

Подобная ситуация, уточнили в мэрии, возникла еще в нескольких домах: по адресам Ивана Захарова, 13 и 13/1, а также Маяковского, 33/2.

Жителям, желающим проверить корректность начислений и добиться перерасчета, советуют обратиться в Сургутский отдел Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры − лично, письменно или через портал ГИС ЖКХ, выбрав в качестве адресата обращения Жилстройнадзор Югры (ГЖИ).

«В настоящее время Службой направлен запрос в СГМУП «ГТС» о предоставлении информации и документов, необходимых для проверки соблюдения требований законодательства при начислении платы за отопление за сентябрь 2025 года потребителям в многоквартирном доме 19 по улице Ивана Захарова», − заверили в пресс-службе.

Между тем, многоквартирный дом по улице Ивана Захарова уже находится под управлением компании «Югорская». Корреспонденту siapress.ru в организации рассказали, что разбираются с наследием прежней УК: как с поверкой, так и работоспособностью неисправного счетчика.