Сургутяне пожаловались на завышенные счета за отопление в сентябре

Жители дома №19 по улице Ивана Захарова в Сургуте столкнулись с неожиданно высокими суммами в квитанциях за сентябрь: многим начислили оплату за отопление за весь месяц, хотя тепло в квартирах появилось только 27 сентября. При этом некоторые жильцы утверждают, что и вовсе не включали отопление, но получили счета на тысячи рублей.

«Отопительный сезон начался 27 сентября. Сейчас выяснилось, что управляющая компания «Юттера», которая обанкротилась, не поверила счетчик наш на доме. Вот у нас дом: новый есть домовой счетчик, есть квартирные счетчики. И сейчас за сентябрь всем жильцам пришли такие расчетки − и не за три дня отопления! И даже тем, кто не включил отопление. Пришло всем за полный месяц», − рассказала корреспонденту siapress.ru Анна Я.

По ее словам, при фактически выключенном отоплении ей, как собственнице небольшой квартиры, насчитали около 2 000 рублей. У владельцев трехкомнатных квартир суммы достигают 4 300 рублей.

Жительница Сургута также поделилась с siapress.ru несколькими платежками, где указаны суммы за сентябрь.

Дом ранее обслуживала компания «Юттера». В июне этого года она окончательно ушла с рынка, писали местные СМИ. Сейчас жильцы перешли к новой управляющей компании − «Югорская». Однако с 1 октября она только начинает обслуживание дома, и, по словам жителей, начисления за сентябрь производила уже не действующая «Юттера».

В «Юттере» от комментариев по ситуации отказались, однако добавили, что ведут работу по выяснению причин произошедшего.

Редакция СИА-ПРЕСС направила официальный запрос в администрацию Сургута с просьбой уточнить, кто в момент выставления счетов был ответственен за передачу данных по коммунальным ресурсам на этом адресе и что могут сделать жильцы, чтобы добиться перерасчета. Ответ будет опубликован позже.