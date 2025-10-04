16+
​В Сургуте изменилось движение автобусов: началось зимнее расписание

Автобусы Сургута перешли на зимний график

​В Сургуте изменилось движение автобусов: началось зимнее расписание
Фото: siapress.ru

С 1 октября в Сургуте действует зимний график движения общественного транспорта. Для пассажиров это означает, что на ряде маршрутов увеличится количество автобусов, а время ожидания на остановках станет меньше. В таком режиме автоперевозчики будут работать до 30 апреля следующего года. С расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.

Например, по зимнему графику на маршрут №10 выходит шесть автобусов, что позволяет сократить интервалы движения.

Ранее мы писали, что Сургут до 2030 года получит более 260 новых автобусов в рамках комплексной программы развития транспортной системы Югры. Всего новые автобусы закупят для 11 муниципалитетов. Общий объем финансирования программы – 6,03 млрд рублей.


Сегодня в 12:18
