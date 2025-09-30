В Югре запланировано масштабное обновление общественного транспорта

В Югре стартует масштабная программа обновления общественного транспорта, рассчитанная до 2030 года. Её цель — повысить качество и доступность пассажирских перевозок, решить проблему изношенности автопарка и обеспечить безопасность движения.

По словам заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта округа Ольги Соловьёвой, сегодня лишь 71% автобусов соответствует нормативному сроку эксплуатации. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 85%.

Общий объём финансирования программы составит 6,03 млрд рублей. Основная часть средств поступит из федерального бюджета — 4,58 млрд рублей. На них закупят 436 новых автобусов для 11 муниципалитетов региона.

Крупнейшими получателями станут Сургут и Ханты-Мансийск — 268 и 67 машин соответственно. Также новые автобусы получат Нефтеюганск (39), Радужный (20), Когалым (18), Белоярский район (8), Мегион (5), Нефтеюганский район (5), Пыть-Ях (4), Октябрьский район (1) и Ханты-Мансийский район (1).

Особое внимание в ближайшее время будет уделено столице округа. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука на маршруты Ханты-Мансийска дополнительно выйдет 31 автобус на газомоторном топливе. Глава региона подчеркнул, что жители города, особенно студенты, жалуются на нехватку рейсов и большие интервалы движения: «Город небольшой, компактный, поэтому мы обязаны обеспечить нормальную работу общественного транспорта без сбоев, с комфортным интервалом. Тем более наступает холодный сезон».

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, город уже получил новые автобусы и укомплектовал штат водителей. Сейчас ключевая задача — создание инфраструктуры для заправки. В начале октября на улице Объездной планируется открыть мобильную газовую заправку, которая позволит выпустить транспорт на линии. Параллельно прорабатывается проект строительства стационарной АГЗС, рассчитанной на обслуживание не только общественного, но и личного транспорта.