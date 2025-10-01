В травмцентре Сургута приостановили посещения и госпитализацию пациентов с признаками ОРВИ

С 1 октября Сургутская травматологическая больница ввела ограничения на посещения и прием пациентов с симптомами ОРВИ. Причина − сезонный рост заболеваемости в регионе. В больнице подчеркнули: меры носят профилактический характер и направлены на защиту пациентов и персонала.

«Приказом главного врача с сегодняшнего дня строго ограничиваются посещения больных, находящихся на лечении в стационарных отделениях клиники. Срок - до особого распоряжения. Передачи для пациентов по-прежнему принимаются на столах справок с 8:00 до 19:00», − сообщили в медучреждении.

Как уточнили в травмцентре, заведующим отделений поручено выявлять пациентов с симптомами ОРВИ и при возможности направлять их в специализированные медучреждения, а также приостанавливать госпитализацию больных с клиническими проявлениями простуды.

Также в больнице усилили санитарный режим: помещения чаще проветриваются, уборка проводится по вирусным правилам.

Напоминаем, что с 22 по 28 сентября в Югре зарегистрировали 119 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что на 15,7% ниже показателей предыдущей недели, сообщает Роспотребнадзор округа.