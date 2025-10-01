16+
​В Югре снижается заболеваемость ОРВИ ‒ оснований для «удаленки» нет, считают эксперты

Югорчанам рассказали, почему сезон простуд начался раньше обычного

​В Югре снижается заболеваемость ОРВИ ‒ оснований для «удаленки» нет, считают эксперты
Фото: freepik.com

С 22 по 28 сентября в Югре зарегистрировали 119 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что на 15,7% ниже показателей предыдущей недели, сообщает Роспотребнадзор округа.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на 39 неделе переведены на дистанционные формы обучения 30 классов 15-ти школ 6 МО, 10 групп 2 колледжей (5,1%) 2 МО, а также разобщены 17 групп 12-ти детских садов в 9-ти МО. Полностью закрылись 18 школ в Березовском, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, 1 детский сад в Березовском районе», ‒ указали в сообщении.

Случаев COVID-19 за неделю выявили у восьми человек на 100 тысяч населения, при этом 97% случаев протекали в форме ОРВИ. Внебольничными пневмониями заболели 18 человек на 100 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 31,7%. На долю детей приходится 36,4% всех заболевших.

С начала прививочной кампании против гриппа, стартовавшей 4 сентября, по 29 сентября привились 317 тысяч югорчан, в том числе 126 тысяч детей и почти две тысячи беременных.

При этом по всей стране врачи фиксируют необычно ранний старт сезона ОРВИ: с середины сентября за неделю зарегистрировано более 899 тысяч случаев. Причиной этого стали последствия пандемии COVID-19, рассказал редакции siapress.ru старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Он отметил, что ситуация не стабилизировалась: вирусы постоянно мутируют, меняют структуру своих белков (антигенов), что позволяет им становиться менее заметными для иммунитета и вызывать новые вспышки ‒ процесс, называемый антигенным дрейфом.

При этом Литвинов отметил, что возвращение к удаленной работе и учебе возможно только при распространении особо опасных инфекций первой и второй групп патогенности таких, как Эбола, чума или COVID-19 в период пика пандемии.

«Основную долю текущей заболеваемости составляют риновирусы, вызывающие насморк, аденовирусы, которые приводят к тонзиллиту и конъюнктивиту, а также вирусы парагриппа, поражающие гортань и голосовые связки. Все они не относятся к столь угрожающим жизни категориям. COVID-19 продолжает циркулировать, но пока его новые штаммы не демонстрируют прежней агрессивности. Это говорит о том, что пока, оснований для введения столь жестких режимов нет», ‒ пояснил ученый.

Образовательные организации, добавил он, принимают решения самостоятельно, исходя из текущей эпидемиологической обстановки среди учеников и студентов.


Сегодня в 10:20
