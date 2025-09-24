Осенняя сессия Думы Сургута началась с ключевых решений для бюджета и социальной политики

Сегодня состоялось первое заседание осенне-зимней сессии Думы Сургута. Оно стало 38-м по счету. Депутаты рассмотрели 28 вопросов, а также приняли изменения в бюджет города, стратегию социально-экономического развития и регламент работы Думы.

По уточненным параметрам, бюджет Сургута на 2025 год составит более 50 млрд рублей по доходам и свыше 54 млрд рублей по расходам. Дефицит составит 4,06 млрд рублей.

В 2026 году доходы прогнозируются на уровне 47,98 млрд рублей, расходы − 50,06 млрд, в 2027 году − 47,36 млрд и 48,42 млрд рублей соответственно.

Средства направят на реализацию инициативных проектов, меры соцподдержки, обеспечение содержания новых объектов, благоустройство территорий, оформление города, закупка СИЗ, установка систем оповещения в 19 школах и многое другое.

В ходе заседания депутаты вновь обсудили судьбу бывшего кинотеатра «Аврора». Ранее планировалось направить деньги на его снос, однако было решено дать зданию еще один шанс.

По инициативе депутатов Владимира Болотова и Алексея Кучина Молодежной палате при Думе Сургута предоставили два месяца для подготовки концепции по возможному использованию объекта и поиска вариантов финансирования. Молодежь уже предложила превратить «Аврору» в арт-резиденцию.

«Хочется, чтобы мы обозначили параметры, сроки, и, соответственно, сформулировали такое поручение, чтобы Молодежная палата разработала концепцию реформирования объекта «Аврора», записала бы некий мастер-план, осуществила и согласовала с администрацией поиск различных путей финансирования», − подчеркнул Болотов.

Депутаты поддержали инициативу единогласно.

Кроме того, народные избранники одобрили поправки в Стратегию социально-экономического развития: количество направлений увеличено с четырех до семи, а число векторов развития − с 20 до 25. Документ дополнен новым флагманским проектом «Развитие немуниципального сектора по предоставлению услуг в социальной сфере».

Изменения коснулись и регламента работы Думы. Со следующего года депутаты вновь будут отчитываться перед избирателями на встречах. Кроме того, отчётность установлена в новые сроки − до 1 апреля за прошедший год.

Принят ряд решений в сфере социальной поддержки. Так, дети из многодетных семей смогут бесплатно посещать музеи и выставки в любое удобное время, а не только раз в месяц, как раньше. Увеличены расходы на питание и проживание школьников и студентов, выезжающих на конкурсы и соревнования.

Отдельная мера касается участников специальной военной операции, многодетных семей и обманутых дольщиков, проживающих в наемном доме на улице Ивана Захарова, 12. Они будут частично освобождены от оплаты инвестиционных расходов по договорам найма.