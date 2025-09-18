Власти Сургута выделили деньги на снос бывшего кинотеатра «Аврора»

На заседании комитета по бюджету Думы Сургута депутаты рассмотрели изменения в городской казне. В 2025 году бюджет города увеличится более чем на миллиард рублей и составит свыше 50 млрд по доходам и более 54 млрд − по расходам. Дополнительные средства направят на поддержку социальных и инфраструктурных инициатив.

Среди направлений финансирования: реализация инициативных проектов, меры соцподдержки, обеспечение содержания новых объектов, благоустройство территорий, оформление города, закупка СИЗ, установка систем оповещения в 19 школах и многое другое.

Один из конкретных пунктов − выделение денег на снос бывшего кинотеатра «Аврора». Однако депутаты задались вопросом: в проекте не учли примыкающий к зданию пустующий недострой. По мнению народного избранника Владимира Болотова, демонтировать нужно оба объекта одновременно, иначе город дважды потратится на снос и благоустройство одной и той же территории.

«Принципиально важный момент: у «Авроры» сложная судьба и разные соседи. По соседнему объекту, который до сегодняшнего дня не введен эксплуатацию, принято решение? Будут его сносить? И если нет, почему? − уточнил Болотов.

Он напомнил, что в случае, если застройщик не завершает объект в течение установленного законом срока, участок подлежит выставлению на аукцион. Представители мэрии подтвердили, что порядок именно такой.

«Давайте вы к слушанию предоставите информацию по соседнему объекту, что с ним будет. Потому что если «Аврора» идет под снос, то логично расширить площадку и сделать уже парковую зону», − добавил депутат.

Также Болотов призвал внести изменения в карту территориального зонирования: он считает, что после демонтажа зданий на этом месте должен появиться сквер, а не многоэтажки или торговый центр.

Ранее возле соседнего с «Авророй» недостроенного здания сломали забор, и попасть внутрь мог любой желающий. Владелец объекта − компания ДСК-1 − пообещал усилить охрану периметра.

Напоминаем, еще в ходе итоговой пресс-конференции глава Сургута Максим Слепов заявил ‒ здание бывшего кинотеатра «Аврора» нужно снести, однако необходимо сохранить историческое место и создать там объект, которым будут пользоваться все горожане.