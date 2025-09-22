Здание бывшего кинотеатра «Аврора» может стать молодежной арт-резиденцией

В Сургуте депутаты думы города предложили временно отложить выделение средств на демонтаж здания бывшего кинотеатра «Аврора». Этот вопрос рассматривался на депутатских слушаниях при обсуждении корректировки бюджета.

Здание на проспекте Ленина, которое долгие годы остается пустующим и признано аварийным, депутаты решили не спешить сносить. Вместо этого ему дали еще один шанс. По инициативе депутатов Владимира Болотова и Алексея Кучина членам Молодежной палаты при Думе Сургута предоставили два месяца для разработки концепции по возможному использованию здания и проработки вариантов финансирования. Молодежь предложила превратить «Аврору» в арт-резиденцию − современное культурное пространство для творческих инициатив.

Как отметила Дина Биглова-Фатова, это не первая попытка вдохнуть жизнь в знаковое для города здание. Ранее предпринимались разные инициативы по сохранению и переосмыслению «Авроры», однако ни один проект реализовать так и не удалось. На этот раз надежду связывают с активной позицией молодежи, которая готова предложить новые форматы для востребованного общественного пространства.

Таким образом, окончательная судьба здания будет решена в ближайшие месяцы − в зависимости от того, удастся ли Молодежной палате подготовить убедительную концепцию и найти пути ее реализации. Возможно, именно этот шанс позволит бывшему кинотеатру «Аврора» обрести новую жизнь.