Депутаты Сургута предложили изменить концепцию и ускорить сроки благоустройства сквера Энергетиков

В Сургуте презентовали концепцию благоустройства территории будущего сквера Энергетиков. Сейчас участок на так называемом ГРЭСовском пятачке используется как парковка, там стоит лишь модульный туалет. В планах − создание общественного пространства площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали на заседании комитета Думы по городскому хозяйству.

В центре нового сквера планируется установить стелу с подсветкой, символизирующую энергетический комплекс Сургута. На одной из сторон проектом предусмотрена пергола − деревянный навес с информационными стендами об энергетике. Однако депутаты усомнились в целесообразности такого решения, предложив изменить ее функционал.

«В сквере Журналиста пергола от солнца работает, но не от дождя. По сути, там никто не сидит. Давайте тут сделаем как навес, потому что это намного более функционально, можно будет спрятаться от дождя с колясками», − предложил депутат Богдан Гужва.

Эту идею учтут в концепции сквера. По словам заместителя главы города Алексея Фокеева, до конца октября управление капитального строительства должно подготовить проектно-сметную документацию. После этого мэрия хочет предложить энергокомпаниям поучаствовать в реализации проекта. Если партнеры откажутся, город планирует заложить средства в бюджет и начать строительство в 2026 году.

Создание сквера на так называемом ГРЭСовском пятачке обсуждают уже несколько лет. Ранее оттуда уезжали автобусы с вахтовиками первой и второй ГРЭС, поэтому территория рассматривается как знаковая и должна стать данью памяти энергетикам. Так, центром парка планировали сделать стелу «Призма энергии», а под ней разместить сооружение в виде карты региона с основными объектами энергетики Сургута.

Напоминаем, печально известный недострой на пересечении улицы Энергетиков и Бульвара Свободы снесли в 2022 году. Изначально там хотели возвести кафе с магазином, однако незавершенный объект сменил несколько собственников и в конечном итоге был признан самовольной постройкой.