Депутаты Сургута обсудили планы по благоустройству территории на месте долгостроя в сквере Энергетиков

В Сургуте продолжают обсуждать варианты благоустройства «грэсовского пятачка» на месте легендарного недостроя на улице Энергетиков. Ранее депутаты оценили идею разместить на участке сквер, который бы увековечил память энергетиков-первопроходцев. Центром парка планируют сделать стелу «Призма энергии», а под ней разместить сооружение в виде карты региона с основными объектами энергетики Сургута.

«Территория небольшая, но реально знаковая. Главное – не перенасытить. Чтобы это было комфортно для трафика и населения. Лучшего места для того, чтобы отметить энергетиков, я считаю, у нас в городе нет. Потому что это исторический микрорайон энергетиков», – подчеркнул депутат Богдан Гужва.

В этот раз на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города Думы озвучили возможность привлечь ведущие энергетические компании к проектированию объекта или же представить его на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали представители администрации.

«Учитывая дефицит бюджета на проектирование новых объектов, мы вышли с инициативой привлечения спонсорских средств на благоустройство сквера. Была разработана концепция благоустройства этого общественного пространства, рассмотрена на архитектурно-художественном совете, одобрена. Формируем пакет документов, чтобы направить его в энергетические компании, поскольку сквер предназначен для энергетиков, увековечивает память развития энергетики, – поделился планами директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Алексей Фокеев. − В случае, если все-таки энергетические компании не посчитают необходимым спонсорски поучаствовать в проектировании этого объекта будем выступать с предложением по внесению данного вопроса на бюджетную комиссию и в 2025 году осуществить разработку, довести концепцию до рабочей проектной документации и реализовывать за счет программ ФКГС в следующий бюджетный период».

Этот вопрос вновь обсудят во втором полугодии − тогда станет известно, за чей счет будет разработан проект.

Напоминаем, печально известный недострой на пересечении улицы Энергетиков и Бульвара Свободы снесли в 2022 году. Изначально там хотели возвести кафе с магазином, однако незавершенный объект сменил несколько собственников и в конечном итоге был признан самовольной постройкой.