В Югре есть условия для обитания пауков-ос

Ядовитые пауки-осы, активно распространяющиеся этим летом по центральным и северным регионам России, могут добраться и до Югры. Такой прогноз озвучил корреспонденту siapress.ru старший научный сотрудник СурГУ, кандидат биологических наук Николай Наконечный. По его словам, в округе есть экосистемы, подходящие для расселения этого вида.

«Соглашусь с теорией, что пауки осы могут оказаться на территории Югры и Тюменской области. Кроме болот и хвойных лесов, у нас есть пойменные разнотравные луга, оставшиеся после использования при заготовке сена. Есть суходольные луга, где велись сельхозработы. Есть зарастающие гари и вырубки, где такие пауки могут адаптироваться. Основные факторы, межсезонные укрытия и кормовая база (с последним думаю проблем не будет). Их ареал проходит по Уралу Свердловской области и закономерно расселение идет путем адаптации организма», − рассказал он.

По словам ученого, пауки расселяются с помощью тонких паутинок и восходящих воздушных потоков. Это позволяет им преодолевать сотни километров и осваивать новые территории − сейчас их уже фиксируют в 20 регионах России, включая Челябинскую, Владимирскую и Московскую области.

Эксперты подчеркивают, что для большинства людей укус аргиопы не опасен − он похож на укус осы или пчелы. Однако для детей и аллергиков последствия могут быть тяжелыми: отеки, лихорадка и даже анафилактический шок. При этом пауки не нападают первыми и проявляют агрессию только при прямом контакте.