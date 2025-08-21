Пауки-осы могут добраться до Югры в обозримом будущем

Этим летом аргиопы Брюнниха, или пауки-осы, стали активно расселяться по российским регионам, включая территории, где их ранее не встречали. Ученые связывают этот процесс с глобальным потеплением и предупреждают: в ближайшие годы пауки-осы могут появиться и в Ханты-Мансийском автономном округе.

С начала лета 2025 года сообщения о пауках-осах поступили уже из 20 регионов страны. В их числе — Нижегородская, Челябинская, Тульская, Московская, Липецкая, Владимирская и Калужская области, а также Алтайский край и Башкирия. Ранее зона обитания этого вида ограничивалась южными территориями, включая Кавказ и Крым, пишет Lenta.Ru.

По прогнозам специалистов, при теплой погоде аргиопы Брюнниха способны добраться до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей. Эколог и директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов объясняет: повышение глобальной температуры приводит к смещению границ природных зон, а вместе с этим расширяются ареалы обитания насекомых и паукообразных.

Хотя для большинства людей укус паука-осы сравним с жалом осы или пчелы и не представляет серьезной угрозы, опасность сохраняется для детей, людей с тонкой кожей и страдающих аллергией. В таких случаях укус может привести к отеку дыхательных путей, повышению температуры или анафилактическому шоку.

Арахнолог Федор Мартыновченко подчеркивает: пауки-осы не нападают первыми и жалят только при прямом контакте — если их взять в руки или случайно придавить. Тем не менее, специалисты рекомендуют жителям Югры быть готовыми к возможному появлению этого вида уже в ближайшее время.