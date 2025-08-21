16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Россияне обеспокоены нашествием ядовитых пауков-ос. Вскоре они могут попасть и в Югру

Пауки-осы могут добраться до Югры в обозримом будущем

Россияне обеспокоены нашествием ядовитых пауков-ос. Вскоре они могут попасть и в Югру
Фото pixabay.com

Этим летом аргиопы Брюнниха, или пауки-осы, стали активно расселяться по российским регионам, включая территории, где их ранее не встречали. Ученые связывают этот процесс с глобальным потеплением и предупреждают: в ближайшие годы пауки-осы могут появиться и в Ханты-Мансийском автономном округе.

С начала лета 2025 года сообщения о пауках-осах поступили уже из 20 регионов страны. В их числе — Нижегородская, Челябинская, Тульская, Московская, Липецкая, Владимирская и Калужская области, а также Алтайский край и Башкирия. Ранее зона обитания этого вида ограничивалась южными территориями, включая Кавказ и Крым, пишет Lenta.Ru.

По прогнозам специалистов, при теплой погоде аргиопы Брюнниха способны добраться до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей. Эколог и директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов объясняет: повышение глобальной температуры приводит к смещению границ природных зон, а вместе с этим расширяются ареалы обитания насекомых и паукообразных.

Хотя для большинства людей укус паука-осы сравним с жалом осы или пчелы и не представляет серьезной угрозы, опасность сохраняется для детей, людей с тонкой кожей и страдающих аллергией. В таких случаях укус может привести к отеку дыхательных путей, повышению температуры или анафилактическому шоку.

Арахнолог Федор Мартыновченко подчеркивает: пауки-осы не нападают первыми и жалят только при прямом контакте — если их взять в руки или случайно придавить. Тем не менее, специалисты рекомендуют жителям Югры быть готовыми к возможному появлению этого вида уже в ближайшее время.


нравится (0) не нравится (1)
21 августа в 17:26, просмотров: 1005, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На гастрономическом фестивале в Москве производители Югры продали тонну товаров на 1,3 млн рублей 588
  2. Продолжается сбор заявок на второй поток образовательной программы «Герои Югры» 561
  3. И так сойдет! Российские средние школьники будут изучать иностранные языки два часа в неделю 554
  4. ​Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза 520
  5. ​В Югре жара сменится прохладой: в Сургуте – грозы и резкое похолодание 299
  6. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 287
  7. ​В День государственного флага на площади перед СурГУ развернули флаг длиной 10 метров 259
  8. ​Владимир Путин поддержал идею запрета вейпов на уровне регионов 253
  9. ​В Сургуте задержали наркодилера, который развращал школьницу по переписке 233
  10. «Битлз» выкатили анонс четвертой части «Антологии». Теперь с ИИ и снова без «Carnival of Light» 157
  1. Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня 1483
  2. Один заем в одни руки 1482
  3. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1466
  4. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 1464
  5. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1457
  6. Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц» 1371
  7. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 1346
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 1323
  9. Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы 1304
  10. ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской 1274
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29228
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6665
  3. ​А Сайма ждет… 5275
  4. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4801
  5. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4524
  6. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4338
  7. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4240
  8. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 4096
  9. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3835
  10. ​Единственный в истории Сургута 3712

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика