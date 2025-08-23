16+
​В День государственного флага на площади перед СурГУ развернули флаг длиной 10 метров

Сургут отметил День флага России патриотическими акциями и концертом с участием 20 тысяч человек

​В День государственного флага на площади перед СурГУ развернули флаг длиной 10 метров
Фото: администрация Сургута

В Сургуте прошли масштабные мероприятия в честь Дня государственного флага России. Город присоединился к всероссийской акции «Цвета Родины», в рамках которой перед зданием Сургутского госуниверситета развернули российский триколор длиной 10 метров. Акцию поддержали представители молодежных и общественных объединений. Особое внимание зрителей привлекла хореографическая композиция «Классический вальс» – ее исполнили участники в костюмах, символизирующих цвета флага, рассказали в городской администрации.

«Поздравляю вас с Днем государственного флага России! Российский триколор олицетворяет для нас верность, честь и мужество. Это зримое воплощение нашей великой Родины, единства и сплочённости нашего народа в созидательном труде и защите государства. Особенно сейчас, когда наши земляки с оружием отстаивают интересы российского народа в зоне проведения специальной военной операции. Желаю каждому новых побед и свершений под флагом любимой России. Победа будет за нами!», – поздравил горожан глава Сургута Максим Слепов.

Центральной точкой празднования стал концерт на главной площади города. Перед сургутянами выступила Арт-группа «Хор Турецкого», концерт был организован при поддержке Правительства Югры в рамках проекта «Гастрольная карта Югры». Программа была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрала около 20 тысяч зрителей.

22 августа празднование продолжилось в сквере Журналиста. Там прошел музыкальный фестиваль «Улица» с участием молодежных коллективов и бойцов специальной военной операции. На площадке вновь был развернут российский флаг.

Также сургутяне поддержали акцию #ОкнаРоссии – жители украсили свои дома изображениями триколора.

Напоминаем, В Сургуте 24 августа перекроют улицу на время военно-исторической реконструкции «Шаг в бессмертие». Она завершит праздничную программу в честь Дня государственного флага.


