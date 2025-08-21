В Сургуте День государственного флага начался с торжеств и концерта «Хора Туруцкого»

В Сургуте начались праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. Торжественное открытие прошло на центральной площади города, где собралось около 20 тысяч жителей и гостей.

Глава города Максим Слепов отметил, что триколор является символом единства и гордости страны, а также поблагодарил Правительство Югры и губернатора Руслана Кухарука за подарок сургутянам – концерт арт-группы «Хор Турецкого».

Право поднять государственный флаг было предоставлено волонтерам, призерам спортивных соревнований и активистам патриотических движений. Среди них – участник движения «Движение первых» Имамсаджжод Бобозоде и призер чемпионатов МЧС России, обладательница трех знаков отличия ГТО Милена Федорова.

После церемонии перед сургутянами выступила арт-группа «Хор Турецкого» в рамках проекта «Гастрольная карта Югры». Народный артист России Михаил Турецкий подчеркнул, что коллектив считает большой честью выступление в Сургуте и участие в празднике: проект «Песни Победы» существует уже десять лет и объединил слушателей по всему миру.

Праздничная программа продолжится 22 августа: в городе развернут гигантский триколор, пройдут хореографические постановки и музыкальные фестивали. Сургутяне также присоединятся к всероссийской акции #ОкнаРоссии, украшая дома государственным символом. В учреждениях образования, культуры и спорта состоятся тематические встречи, уроки патриотизма и мероприятия с ветеранами специальной военной операции.