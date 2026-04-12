Ученые прогнозируют рост болезни Паркинсона более чем вдвое

К 2050 году число людей с болезнью Паркинсона в мире увеличится более чем на 100% и достигнет 25,2 миллиона человек. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили ученые Пермского Политеха.

По словам специалистов, болезнь Паркинсона остается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний. Она приводит к нарушению контроля над движениями: у пациентов появляются тремор, скованность, проблемы с равновесием и другие симптомы.

«Заболевание может сопровождаться снижением обоняния, психическими нарушениями, ухудшением памяти, внимания и способности к обучению вплоть до деменции, а также выраженной утомляемостью, нарушениями сна, монотонной и неразборчивой речью. Почерк становится очень мелким, а строки «съезжают». Кроме того, возникают повышенное слюнотечение и потоотделение из-за сбоев в вегетативной нервной системе», – отмечает доктор медицинских наук, профессор ПНИПУ Нина Вишневская.

Основная причина развития болезни связана с гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин – вещество, которое регулирует движения. При его нехватке у человека нарушается координация и возникает характерная симптоматика.

При этом болезнь чаще всего проявляется после 50-60 лет и примерно в 1,5 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Ранее врач-невролог-паркинсолог БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Фатима Абдулаева сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС, что в последние годы болезнь «молодеет»: встречаются пациенты в возрасте 30-40 лет. Самому молодому пациенту, который состоит у специалиста на учете, – всего 26 лет.

Специалисты подчеркивают, что заболевание развивается медленно, а первые признаки – забывчивость, нарушения сна и координации – часто остаются незамеченными. При этом ежегодно болезнь Паркинсона уносит жизни более 300 тысяч человек.

Несмотря на то, что полностью вылечить заболевание невозможно, терапия позволяет замедлить его развитие и облегчить симптомы. Врачи рекомендуют уделять внимание профилактике – поддерживать физическую активность, правильно питаться и избегать вредных факторов.