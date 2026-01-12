16+
​Верховный суд России готовит новый обзор по делам о коррупции

Новый обзор судебной практики по коррупционным делам появится в России к лету

​Верховный суд России готовит новый обзор по делам о коррупции
Фото: пресс-служба Верховного Суда РФ

В России к июню должен появиться новый обзор судебной практики по делам о противодействии коррупции и обращению в доход государства имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных ограничений. Такое поручение дал председатель Верховного суда России Игорь Краснов, сообщил источник, знакомый с планом работы суда, в разговоре с РБК.

Подготовкой обзора займется председатель Судебной коллегии по гражданским делам и сопредседатель Научно-консультативного совета Юрий Глазов.

«Соисполнителями будут председатель судебного состава по гражданским делам Судебной коллегии по гражданским делам Сергей Асташов, председатель судебного состава Людмила Пчелинцева, председатель судебного состава по семейным делам и делам о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским делам Юрий Москаленко, судьи Верховного суда Андрей Марьин, Татьяна Вавилычева, Татьяна Назаренко, Галина Попова, совместно с судьями Судебной коллегии по Административным делам и управления по систематизации законодательства и анализа судебной практики», ‒ указали в сообщении.

Речь идет о делах, связанных с конфискацией имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений. Так, например, весной 2025 года, Игорь Краснов, занимавший тогда пост генерального прокурора, заявлял, что в 2024 году ведомство добилось изъятия у коррупционеров активов на сумму 504 млрд рублей.

В декабре 2025 года Игорь Краснов уже поручал нескольким коллегиям Верховного суда подготовить обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. В этот документ, в том числе, должно войти решение Верховного суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

Ранее мы писали, что с начала 2025 года правоохранительные органы Сургута зарегистрировали 49 коррупционных преступлений. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было зафиксировано 23 таких преступления.

О том, как силовые структуры оценивают масштабы проблемы с коррупцией в России и Югре ‒ читайте в нашем обзоре.


Сегодня в 13:02
