В 2025 году силовики Сургута выявили вдвое больше коррупции, чем год назад

Правоохранительные органы Сургута зарегистрировали 49 коррупционных преступлений с начала 2025 года против 23 за тот же период 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления общественной безопасности мэрии «Безопасный Сургут».

В ведомстве отметили, что рост числа выявленных преступлений связан с более эффективной работой сотрудников следственного комитета и полиции по выявлению коррупционных схем, а также с тем, что горожане активнее стали сообщать о противоправных действиях.

Граждан просят информировать о фактах коррупции в УМВД России по Сургуту по телефону: 8 (3462) 76-13-14 или на телефоны доверия: 8-800-101-86-00, 8 (3462) 44-20-15.