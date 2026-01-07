Рассказываем, где Владимир Путин, Руслан Кухарук и Максим Слепов встретили Рождество Христово

Руководители России, ХМАО и Сургута встретили Рождество Христово на ночных богослужениях, приняв участие в праздничных службах вместе с верующими.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с главой государства на богослужении присутствовали военнослужащие и члены их семей, сообщает Газета.ru.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил ночную рождественскую службу в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Богослужение провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. После службы глава региона обратился к жителям округа с поздравлением и теплыми словами.

Фото: Руслан Кухарук / vk.com

Глава Сургута Максим Слепов встретил Рождество в православном храме Георгия Победоносца на улице Университетской в Сургуте.

Фото: Максим Слепов / vk.com

Мэр города также поделился фотографией с ночной службы в своих соцсетях.

Фото: Максим Слепов / vk.com

Ранее мы писали, что более 3,5 тысячи жителей Сургута приняли участие в рождественских богослужениях в одиннадцати храмах города.