​Рождество в храмах Сургута отметили более 3,5 тысячи человек

Рождественские службы в Сургуте собрали почти четыре тысячи прихожан

​Рождество в храмах Сургута отметили более 3,5 тысячи человек
Фото: Рамиль Нуриев / vk.com

В ночь с 6 на 7 января более 3,5 тысячи жителей Сургута приняли участие в рождественских богослужениях в храмах города. Об этом сообщили в администрация Сургута.

Праздничные службы прошли в 11 храмах. Все религиозные объекты заранее проверили на инженерно-техническую готовность, рассказала корреспонденту siapress.ru начальник отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Ольга Гаринская.

По ее словам, в храмах проверили работу тревожных кнопок, организовали контрольно-пропускные мероприятия и приняли стандартные меры безопасности. На входах были установлены ограждения и металлорамки.

Во время рождественских богослужений порядок и безопасность обеспечивали сотрудники профильных служб.


Сегодня в 12:46, просмотров: 112, комментариев: 0
