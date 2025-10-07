Валентина Матвиенко предложила брать с неработающих россиян по 45 тысяч рублей в год за медстраховку

В России могут ввести обязательные взносы на медицинское страхование для неработающих россиян. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, здоровые граждане трудоспособного возраста должны платить в систему ОМС 45 тысяч рублей в год, как это делают работодатели за своих сотрудников, передает РБК.

«В среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тыс. руб. Пенсионеры, наши дети, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем ‒ вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают… Это теневая занятость либо просто не хотят работать. Тогда вопрос ‒ а за счет каких источников доходов они живут?» ‒ обратилась Матвиенко к министру финансов Антону Силуанову на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026-2028 году.

По словам спикера Совфеда, бюджет несет «огромные расходы» на неработающее население, и подобная система «восстановит справедливость», снизив нагрузку на регионы.

«Скажите пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве могут два месяца поработать, чтобы заработать 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку? <...> Это не колоссальные средства. Любой здоровый человек может это сделать», ‒ подчеркнула она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также поднимал вопрос финансирования медстрахования неработающих. По его данным, только Москва ежегодно перечисляет в ФОМС 180 миллиардов рублей, а все регионы вместе ‒ около одного триллиона. При этом, отметил Собянин, около десяти миллионов человек по стране «не обременены никакими ограничениями, не работают и не обращались за социальной поддержкой».