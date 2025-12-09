Режиссер первой югорской «Чайки» – о поисках на пути к премьере

В ноябре Сургутский театр выпустил спектакль «Чайка» (16+). Трехчасовая продолжительность спектакля сургутских зрителей не смутила. В соцсетях − восторженные отзывы. Прозвучало и авторитетное мнение. Нияз Игламов, театральный критик, педагог, член экспертных театральных фестивалей (Казань) отметил нетривиальные режиссерские ходы, торжество этюдного метода в создании спектакля, пространство для яркого высказывания второстепенных персонажей. «Меня ваша труппа покорила, а ваш спектакль уточнил мои представления о чеховской «Чайке», − признался эксперт, оценивая профессиональный уровень сургутских артистов.

Сцена из спектакля «Чайка».

Приглашенный театром режиссер из Ставрополя Владимир Литвинов пояснил, что предложение ставить «Чайку» − его инициатива. Но у него были и другие задумки. Руководство Сургутского театра, однако, предпочло «Чайку». Так решило маркировать очередной этап во взрослении труппы. Ведь считается, что нужно дорасти до того, чтобы взяться за постановку легендарной чеховской пьесы, перевернувшей традиции русского и европейского театра.

Еще до премьеры Владимир Литвинов подчеркивал – относиться к чеховскому тексту будут бережно. Но с оговоркой: «Есть немало того, что мы сами привнесли. Привносить не трудно и даже нужно, если тебе есть что сказать». Так, в спектакле помимо чеховских героев появился призрак отца главного персонажа (причем в образе клоуна).

Об этом и других особенностях спектакля «Чайка» siapress.ru поговорил с театральным режиссером Владимиром Литвиновым.

«До 20 лет театром не интересовался»

− Давайте сначала о вас. Вы режиссер-кукольник. И вдруг – драматический театр. Закончили магистратуру у прославленного мастера В.М. Фильштинского, где обучают режиссеров-педагогов. Как такое случилось?

− Когда я обучался в институте на режиссера-кукольника, то заглядывал, что делается на курсах у Фильштинского (завкафедрой актерского мастерства РГИСИ, знаменитый театральный педагог, режиссер, профессор, апологет системы Станиславского – прим. ред.). Понял, что он любого человека научит быть подлинным, откровенным на сцене − есть у мастера такой инструмент. И решился поступать в его мастерскую режиссеров-педагогов. Я обрел методику, с которой режиссер может не бояться актера: умеет помочь ему, способен ответить на любые его вопросы.

− Поэтому вы бесстрашно взяли в работу такую легендарную пьесу, как «Чайка»?

− Не только поэтому. Вениамину Михайловичу Фильштинскому надо памятник при жизни поставить как носителю мощного знания системы Станиславского. Самое главное, он педагог от бога и продолжает передавать этот материал. В нашей профессии именно от мастера к подмастерью можно передать знание, мастерство на высшем уровне! Не с кафедры, не через небольшие практические занятия. Это отличает русский театр от европейского и азиатского сегодня… А этюдный метод, который разрабатывает Фильштинский, как раз дает ключ к пониманию пьес Чехова − мы этим два года на курсе занимались. Еще и поэтому мне не страшно было взяться за «Чайку».

− Как режиссер вы сочетаете работу в театре кукол и в драмтеатрах. Это распространенное явление среди театральных режиссеров?

− Нет. Уточню: театр кукол уже давно стал универсальным театром. В своих театрах режиссеры-кукольники создают довольно много спектаклей, где актер и в живом плане выступает, и работает с куклой. Но выходить в драмтеатры с постановками… На это режиссеры-кукольники особо не решаются. Драматические режиссеры на поле кукольников тоже вступают крайне редко из-за отсутствия опыта работы с таким театром.