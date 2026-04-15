Соучредитель ГК «Сибпромстрой» рассказал о состоянии рынка недвижимости

Рынок недвижимости в России, в том числе и в Югре, продолжает находиться в сложном положении. Высокие ставки по ипотеке, ужесточение условий кредитования и снижение доступности жилья для покупателей привели к заметному падению платежеспособного спроса. В результате у застройщиков накапливаются непроданные квартиры, а темпы реализации жилья замедляются. О том, насколько серьезна ситуация, в интервью URA.RU рассказал совладелец группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

По его словам, рынок уже вышел за рамки обычного «охлаждения» и перешел в более тяжелую фазу.

«Я боюсь, что это не только охлаждение, а уже заморозка пошла. Очень сильно просел рынок, даже по сравнению с прошлым годом», ‒ отметил он.

Сегодня застройщики сталкиваются с ситуацией, когда объемы готового жилья превышают текущий спрос.

«У нас сейчас готового, уже построенного жилья в объеме 255 тысяч квадратных метров, или около 3,9 тысяч квартир. При этом за март мы продали менее ста квартир ‒ порядка 95. Такими темпами, как не сложно подсчитать, мы будем реализовывать уже построенное жилье больше трех лет. Так что такая ситуация катастрофична для рынка», ‒ подчеркнул совладелец «Сибпромстроя».

На этом фоне одной из ключевых точек опоры для рынка остаются государственные программы и участие бюджетов.

«И сегодня одна из надежд в том, что округ выделил значительные средства для Сургутского и Нефтеюганского районов, где у нас уже много построено жилья и где мы активно продолжаем строить. Потому что по рыночным условиям строить сегодня тяжело. Не потому, что нет желания, а, как в классическом фильме, нет возможности», ‒ пояснил он.

Несмотря на некоторое снижение ключевой ставки, доступность ипотеки не выросла. Более того, условия по семейной ипотеке стали жестче, что дополнительно сократило число покупателей.

«Банки в целом ужесточили требования к заемщикам по сравнению с прошлым годом. Вроде бы ключевая ставка снижается, но мы этого по ипотеке не наблюдаем. Число покупателей по льготным ставкам не выросло. По семейной ипотеке количество сделок резко сократилось», ‒ отметил Николай Сторожук.

При этом, по его словам, рынок остается напрямую зависим от льготных программ: «В прошлом году 94% всех наших рыночных сделок были именно по семейной ипотеке».

На этом фоне в 2025 году из 158 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию, застройщик смог реализовать лишь 130 тысяч.

Снижение спроса уже напрямую отразилось на финансовых показателях. Николай Сторожук привел следующий пример:

«В 2023 и 2024 годах мы продавали имущества почти на 9 миллиардов рублей только для бюджетов, то есть в рамках участия в аукционах и не считая реализацию в рынке. А в 2025-м эта цифра опустилась резко ‒ до 3,5 миллиарда! И плюс, как уже сказано выше, жестко просел рынок».

Схожая ситуация наблюдается и в других городах региона, а не только в Сургуте. Объем вводимого и планируемого к вводу жилья продолжает расти, что усиливает дисбаланс между предложением и спросом.

«Чтобы стимулировать спрос, ничего другого не остается, кроме как снижать цены. Что мы и делаем», ‒ прокомментировал Николай Сторожук.

Перед строительными компаниями сейчас стоит непростой выбор: сокращать объемы или продолжать работу, несмотря на падение спроса.

«Выбор небольшой: либо остановить производство и сокращать людей, либо идти до конца, снижать стоимость жилья и поддерживать достигнутые темпы строительства», ‒ уточнил застройщик.

В таких условиях становится очевидно, что без дополнительных мер поддержки рынок будет продолжать падение.

Несмотря на это, застройщики продолжают участвовать в новых проектах и аукционах, стараясь сохранять объемы строительства и рабочие места.

«Мы строительная компания и, значит, должны строить, поддерживать объемы, не допускать сокращения людей», ‒ заключил Николай Сторожук.

Напомним, недавно ГК «Сибпромстрой» выиграла торги на застройку Ядра центра Сургута.

Erid: 2SDnje8ZWLS

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"