Соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук озвучил планы по строительству жилья в Сургуте на 2026 год

В 2026 году группа компаний «Сибпромстрой» планирует построить и ввести в эксплуатацию 184 тысячи квадратных метров жилья. Такие планы озвучил соучредитель компании Николай Сторожук.

Основные строительные проекты застройщика в 2026 году будут сосредоточены в Сургуте. Компания уже начала застройку микрорайона Пойма-1 в районе Набережного проспекта ‒ завершить проект планируют в 2027 году.

Еще один серьезный проект готовится к запуску в 21-м микрорайоне на Комсомольском проспекте: здесь «Сибпромстрой» начнет строить жилье бизнес-класса по каркасно-монолитной технологии.

Кроме того, «Сибпромстрой» продолжит строительство в жилом комплексе «Марьина гора», где в течение года намерен сдать два многоквартирных дома.

Всего по итогам 2026 года застройщик рассчитывает ввести 184 тысячи квадратных метров жилья, увеличив объемы строительства по сравнению с прошлым годом.

Прошлый год, по словам представителей компании, оказался непростым для рынка недвижимости. На фоне высоких ипотечных ставок спрос на жилье заметно снизился: из 158 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию, удалось реализовать лишь 130 тысяч. При этом 94% сделок прошли по льготной программе «Семейная ипотека» под 6%, тогда как рыночные ипотечные кредиты оказались недоступны для большинства покупателей.

Сейчас в продаже у компании находится 253 тысячи квадратных метров жилья, которые ожидают оживления спроса. В «Сибпромстрое» связывают это прежде всего с возможным снижением ключевой ставки.

