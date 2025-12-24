16+
Логотип Сиапресс
​Храмы, которые строит «Сибпромстрой»: география, масштаб и социальная миссия

Рассказываем, как «Сибпромстрой» за почти три десятилетия построил и строит 25 объектов православия в Югре, Подмосковье и в Златоглавой

​Храмы, которые строит «Сибпромстрой»: география, масштаб и социальная миссия
Фото: архив «Сибпромстроя»

Erid: 2SDnjcuKiL8

Группа компаний «Сибпромстрой» за годы своей работы строит в настоящее время или уже построила и передала Русской православной церкви 25 объектов православия. Храмы расположены в Югре, Белгородской области, Подмосковье, Москве, а также за пределами России. Для компании это одно из устойчивых направлений благотворительной деятельности, которое реализуется с момента основания и продолжается до сих пор.

Сегодня «Сибпромстрой» участвует как в строительстве новых храмов и храмовых комплексов, так и в завершении объектов, которые начинали другие подрядчики и не смогли довести до конца. При этом компания возводит не только сами церкви, но и полноценные храмовые комплексы ‒ с домами причта, воскресными школами и центрами помощи семье и детям.

Храмы Сургута

Сургут стал ключевым городом храмового строительства «Сибпромстроя». Именно здесь сосредоточено наибольшее число объектов ‒ от первых приходских церквей до крупнейшего кафедрального собора округа.

Свято-Троицкий кафедральный собор

Это самый крупный православный храм Югры ‒ к тому же, девятикупольный, коих во всей России очень и очень мало: по некоторым оценкам, порядка всего десяти единиц. Он был введен в эксплуатацию в 2022 году и стал новой архитектурной и духовной доминантой города. Собор выполнен в русско-византийском стиле, его облик формируют несколько куполов и колокольня с девятью колоколами.

Внутреннее пространство собора отличается масштабом и сложностью исполнения. Роспись выполняли иконописцы из Томска, которым в процессе работы приходилось трудиться на высоте до 33 метров. Храм рассчитан на одновременное пребывание до полутора тысяч прихожан.

В проекте реализованы редкие для культовых сооружений инженерные решения ‒ лифты для маломобильных граждан и подземный паркинг. В мае 2023 года чин великого освящения собора совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца

Храм имеет особое символическое значение для компании ‒ святой Георгий является покровителем «Сибпромстроя» с начала 1990-х годов. Первая свая в основание храма была забита 25 декабря 2011 года, а в сентябре 2013 года он был освящен ‒ так же Патриархом Кириллом.

Храм выполнен в классическом стиле. Здание венчают три купола в честь Святой Троицы ‒ над алтарной частью, основным объемом и колокольней. Внутреннюю роспись выполняли иконописцы из Томска.

Сегодня храм является центром крупного православного комплекса. На его территории действуют три храма: основной Георгиевский, крестильный храм святителя Каллиника и домовый храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова, расположенный в здании епархиальной резиденции.

При приходе работает воскресная школа, где обучаются около 80 детей, а также центр поддержки материнства «Моя радость», оказывающий женщинам консультативную, правовую, материальную и социальную помощь ‒ благодаря этому центру удалось спасти тысячи жизней от абортов. Храмовая территория открыта для всех горожан и стала благоустроенным общественным пространством в центре Сургута.

Храм в честь святителя Каллиника

Небольшой крестильный храм в честь святителя Каллиника расположен на территории комплекса Георгия Победоносца, среди сосен и берез. Его строительство началось в июне 2012 года и заняло всего полгода. Первая Божественная литургия здесь состоялась на Рождество 2013 года, а осенью храм был освящен епископом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

Храм предназначен для совершения таинства крещения в комфортных условиях. В 2016-2017 годах внутреннее убранство было расписано мастерами иконописной мастерской имени Андрея Рублева в древнерусском стиле с использованием техники силикатной живописи.

Храм в честь святителя Николая Чудотворца

Объект был освящен в 2009 году. По своему облику он напоминает древние новгородские храмы ‒ строгие и сдержанные. Это двухпрестольная одноглавая церковь с одной главой на световом барабане, трапезной и трехъярусной колокольней.

Внутри установлен пятиярусный иконостас, стены и своды украшены росписями, выполненными мастерами иконописной мастерской имени Андрея Рублева из Сергиева Посада. Художественная роспись началась в 2015 году по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского

Храм расположен на территории женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление». Его архитектура сдержанная и камерная, что соответствует монастырской среде. Храм служит духовным центром обители и местом богослужений для прихожан.

Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление»

Храм «Умиление», завершенный в 2022 году, выполнен в современной интерпретации поздневизантийского стиля. Голубые купола с золотыми крестами придают ему светлый и торжественный облик.

Внутреннее убранство по-монашески строгое, но цельное и выразительное: резной иконостас выполнен в позднерусской традиции, иконы написаны в сербско-византийском стиле с тонкой позолотой.

Храмы Сургутского района и других городов Югры

Первым храмом, построенным «Сибпромстроем», стал храм святого великомученика Феодора Стратилата в поселке Федоровский ‒ он был возведен в 1997 году. Сегодня в поселке продолжается строительство нового храма в честь иконы Божией Матери «Федоровская», рассчитанного на 200 прихожан.

В поселке Солнечный Сургутского района в 2010 году был построен храм святого благоверного князя Александра Невского.

В Нефтеюганске в 2021 году был построен, с участием дружественной «Сибпромстрою» компании «СГС-Югра», храм в честь святых мучеников Леонида и Татианы ‒ один из самых архитектурно необычных объектов, выполненный в форме креста с округлым внутренним пространством. Здесь же реализован храм Богоявления Господня, который стал новым приходским центром города.

В Пыть-Яхе в 2023 году завершено строительство храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

В поселке Белый Яр завершается строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

Долгострой, оставшийся после прежнего подрядчика, был продолжен «Сибпромстроем» на благотворительной основе также при участии компании «СГС-Югра». Готовность объекта составляет около 90 процентов, территория вокруг уже подготовлена для полноценной приходской жизни.

Что в других регионах России?

За пределами Югры храмовое строительство «Сибпромстроя» развивалось как продолжение наработанного в северном регионе опыта.

Московская область

Одним из самых заметных объектов стал храмовый комплекс в честь великомученика Георгия Победоносца в деревне Голубое Солнечногорского округа. Его строительство велось по проекту аналогичного православного комплекса, ранее реализованного в Сургуте. Для компании этот объект стал принципиальным: именно с закладки храма начиналось строительство жилого комплекса «Первый Зеленоградский».

Сегодня в Подмосковье действует целый ансамбль, включающий храм Георгия Победоносца, крестильный храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», дом причта и центр помощи семье и детям. Главным украшением храма стали девять колоколов, изготовленных звонарем Московского Кремля Константином Мишуровским. Вес самого большого колокола достигает 1,3 тонны. Уже в мае 2023 года храм открыл двери для прихожан, а в ноябре того же года состоялось его великое освящение.

Еще один значимый объект Московской области ‒ храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», возведенный на историческом месте разрушенной в 1930-е годы церкви. Помимо храма, здесь был построен дом причта с воскресной школой и центром социальной помощи семье и детям, что сделало приход важной частью жизни поселения.

Москва и Новая Москва

В столице одним из ключевых объектов стал духовно-просветительский центр социальной помощи семье и детям при храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкине, строительство которого было завершено в 2025 году. Центр стал частью крупного храмового комплекса и предназначен для образовательной, социальной и консультативной работы с семьями, беременными женщинами и женщинами с малолетними детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

В Новой Москве продолжается строительство храмового комплекса Георгия Победоносца в районе поселка Первомайское. Проект включает основной храм, крестильный храм и дом причта и рассчитан на дальнейшее развитие приходской и социальной деятельности.

Белгородская область

В Белгородской области компания реализовала проект храма Святой Троицы в поселке Комсомольский. Храм был построен в 2011-2012 годах и стал важным духовным центром новой части поселка. Он органично вписался в окружающий ландшафт и стал заметным общественным объектом для местных жителей.

Проекты за рубежом

География храмового строительства «Сибпромстроя» выходит и за пределы России. В 2011 году был построен храм в честь святой равноапостольной Нины в Винницкой области. Этот объект стал частью приходской жизни местного сообщества.

Признание и награды за вклад в храмовое строительство

Вклад группы компаний «Сибпромстрой» в храмовое строительство и развитие социальной инфраструктуры неоднократно получал официальное признание со стороны Русской православной церкви, а также на региональном и муниципальном уровнях. Речь идет о многолетней системной работе, реализуемой в Югре, других регионах России и за ее пределами.

Николай Каллиникович Сторожук

Соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук отмечался наградами за профессиональную деятельность, вклад в строительство и церковное служение на протяжении нескольких десятилетий.

Два года подряд, а именно в 1986 и в 1987 годах он был признан лучшим молодым рационализатором Сургута, в 1987 году получил почетную грамоту ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1998 году был награжден медалью «За заслуги перед Ивановской Епархией» III степени.

В 2003 году удостоен памятной грамоты Патриарха Московского и всея Руси «За усердные труды во славу Православной Церкви», а также архиерейской грамоты Архиепископа Тобольского и Тюменского. В 2004 году получил медаль святого благоверного князя Даниила Московского, а в 2005 году ‒ почетную грамоту Архиепископа Тобольского и Тюменского.

В 2007 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 2008 году ‒ почетная грамота главы города Сургута, звание «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры», и орден преподобного Сергия Радонежского III степени.

С 2010 по 2015 год Николаю Сторожуку вручили:

‒ архиерейскую грамоту Архиепископа Тобольского и Тюменского;

‒ благодарственное письмо администрации города Сургут;

‒ благодарственное письмо думы Тюменской области;

‒ отличие Архиепископа Винницкого и Могилёв-Подольского;

‒ медаль «За Церковные заслуги перед Ханты-Мансийской Епархией» III степени;

‒ благодарность губернатора «За заслуги в содействии проведения социально-экономической политики ХМАО-Югры»;

‒ орден преподобного Сергия Радонежского II степени;

‒ медаль «В память 1000-летия преставления равноапостольного Великого князя Владимира»;

‒ медаль Московской Епархии «За жертвенные труды»;

‒ медаль Молдавской митрополии Владимира в связи с 25-летием организации Церкови;

‒ почетную грамоту ВРИО губернатора ХМАО-Югры;

‒ памятную медаль «Патриот России» РФ.

В 2016 году Николай Сторожук был награжден почетной грамотой заместителя губернатора ХМАО-Югры. В 2017 году получил орден Украинской Православной церкви «Святителя Николая Чудотворца» и медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

В 2018 году соучредитель ГК «Сибпромстрой» получил орден преподобного Сергия Радонежского I степени № 038 от 02.06.2018 г. (полный кавалер).

В 2020 году Николай Сторожук награжден орденом Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского, а также знаком «За Труды» Московской областной Думы. В 2021 году – знаком «За заслуги перед городом Сургутом», был занесен в Книгу Почета города Сургута и удостоен звания «Почетный Гражданин Ивановской ОТО».

В 2023 году он получил знак «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом ‒ Югрой», знак «Патриарший знак храмостроителя», и орден Русской Православной церкви Преподобного Андрея иконописца I степени. Кроме того, в 2023 году Николай Сторожук был награжден Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы, а также получил звание ‒ Заслуженный нефтегазостроитель.

В 2025 году ‒ орден благоверного князя Даниила Московского II степени.

Владимир Анатольевич Кожаев

Соучредитель ГК «Сибпромстрой» Владимир Кожаев также имеет обширный перечень наград за вклад в развитие строительной отрасли и храмовое строительство.

В 1987 году он был награжден почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в 2000 году ‒ почетной грамотой государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

В 2001 году ему присвоено звание «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 2007 году – «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В 2008 году Владимир Кожаев удостаивается церковной награды ‒ ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, в 2013 году ‒ ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского II степени. Также в 2013 году он получил медаль Русской Православной Церкви святителя Иоасафа Епископа Белгородского Чудотворца I степени.

В 2015 году – медаль Московской Епархии Русской Православной Церкви «За жертвенные труды I степени» и юбилейную медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления равноапостольного Великого князя Владимира».

В 2018 году – орден Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени. В 2020 году – знак «За труды» Московской областной Думы.

В 2023 году Владимир Кожаев получил знак «Патриарший знак храмостроителя» и орден Русской Православной Церкви Святого преподобного князя Даниила Московского II степени, а в 2025 году – орден преподобного Сергия Радонежского II степени.

Справочно

В 2025 году ГК «Сибпромстрой» была удостоена муниципальной премии «Золотая капля» в номинации «Проект года» за строительство храма в честь иконы Божией Матери «Федоровская» в Сургутском районе.

Все эти награды стали подтверждением многолетней и последовательной работы «Сибпромстроя» в сфере храмового строительства и социальной поддержки – в Югре и за ее пределами.

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

