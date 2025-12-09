Сервис Drivee делает всё, чтобы пассажир знал, с кем едет, куда и за сколько

Erid:2SDnjcKWFCB

Сервисы для заказа такси бывают разными. Drivee – приложение, в котором на первом месте человек. Хочешь управлять ценой сам? Пожалуйста. Выбирать на какой машине поехать? Легко. Без хитрых алгоритмов и скрытых условий – просто честная поездка от точки А до точки Б.

Город не стоит на месте, и мы вместе с ним. Каждый день тысячи людей в Сургуте выбирают, как добраться до работы, на встречу с друзьями или просто домой. И всё чаще делают выбор не в пользу общественного транспорта, а в пользу такси. И когда важны комфорт, безопасность и предсказуемость, на первый план выходит – Drivee.

Это не просто приложение для заказа поездок, это сервис, где пассажиры и водители сами договариваются обо всех условиях. Рассказываем пять причин, почему люди выбирают Drivee.

Цена, которой управляешь ты

В Drivee пассажир сам предлагает ту стоимость, которую готов заплатить за поездку. Водитель может согласиться с ней или назвать встречную цену. Всё как на настоящем рынке – только без шума и толкотни. И всё это происходит в удобном приложении при указании маршрута.

Сервис подскажет рекомендованную стоимость, чтобы было с чего начать, но последнее слово всегда остаётся за участниками поездки. В итоге получается честная сделка между двумя людьми, без алгоритмов и повышенного спроса, которые «знают лучше».

Водители, у которых рейтинг – не просто цифра

Drivee тщательно следит за тем, кто за рулём. Каждый водитель в Drivee имеет рейтинг, и не формальный, а живой – на основе отзывов реальных пассажиров. Чем выше оценка, тем больше доверия. Максимум – 5 баллов. От 4,9 до 4,95 – «хорошо», от 4,95 и выше – «отлично».

Это не просто цифры, за ними стоит репутация, стиль общения и отношение к делу. Пассажир может выбрать того, кто вызывает доверие. И знать, что за рулём не случайный человек, а тот, кто бережёт и время, и спокойствие.

Кстати, водители тоже ставят оценки пассажирам, поэтому стоит соблюдать вежливость и чистоту в салоне, чтобы большее количество водителей согласилось на поездку по предложенной стоимости.

Оплата удобным способом

Drivee не заставляет вспоминать водителей, где найти сдачу. Ведь в сервисе можно выбрать удобный способ оплаты: наличными, онлайн-переводом или банковской картой через приложение.

При оплате картой деньги за поездку списываются, только когда поездка состоялась, до этого она просто «замораживается» банком, и кстати, данные карты надёжно шифруются.

Всё безопасно, быстро и понятно. И пассажир сам решает, как ему будет удобно оплатить поездку. Никаких сложностей или недопониманий.

Поездки на тех автомобилях, которые нравятся

В Drivee пассажир может выбрать не только стоимость и водителя, но и автомобиль, на котором хочет поехать.

В отличие от других сервисов, в Drivee предусмотрен выбор из нескольких откликов на предложенную пассажиром поездку. И в нём виден не только водитель, его рейтинг и стоимость, но и транспортное средство.

Поэтому у пассажиров есть возможность самим контролировать свой уровень комфорта. Если нужна машина выше классом, стоит предложить стоимость чуть выше, если же это не принципиально, то можно уехать по демократичной цене. В итоге меньше путаницы и меньше раздражения. Сервис позволяет самим выбирать все условия поездки.

Из города в город – спокойно и с комфортом

Drivee – не только про маршруты по городу. Сервис подходит и для поездок на дальние расстояния, например в гости к друзьям или родственникам, которые живут в другом городе или области, да и просто загород к себе на дачу. Особенно это удобно для тех, кто не любит поезда или междугородные автобусы.

И тут тоже всё привычно, пассажир предлагает стоимость и выбирает откликнувшихся водителей по рейтингу, автомобилю и цене. В комментариях можно указать, если поездка будет с детьми, домашним животным или чемоданом, тогда будут откликаться те водители, чья машина для этого подходит.

Каждый пассажир Drivee может поделиться своей геометкой в любом удобном мессенджере, в смс или даже по электронной почте. А еще в рамках безопасности в приложении есть специальная кнопка, которая свяжет с технической поддержкой или правоохранительными органами в случае непредвиденных ситуаций.

Drivee – это про уверенность, комфорт и честные правила. Чтобы каждая поездка была не просто способом добраться из точки A в точку B, а приятным путешествием, в котором можно выбрать все условия. Без нервов, без переплат и без сюрпризов, с возможностью выбора цены и автомобиля. Drivee делает всё, чтобы пассажир знал, с кем едет, куда и за сколько.

Справка:

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами. 0+

