Жители Сургута могут купить квартиру в ЖК «Георгиевском» по семейной ипотеке с дополнительной скидкой до 20%

В ближайшее время правила льготного кредитования семей могут измениться. В правительстве обсуждают введение дифференцированных ставок: для родителей с одним ребенком ставка может подняться фактически вдвое ‒ с 6% до 10-12% годовых. Для семей с двумя детьми условия планируют оставить прежними (6%), а многодетным ‒ снизить до 2-4%. При этом процесс пересмотра ставки при рождении следующего ребенка хотят сделать автоматическим в рамках одного договора, рассказал в интервью «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

О том, какие еще изменения произойдут на рынке недвижимости, и как купить квартиру на выгодных условиях ‒ читайте в нашем материале.

Что изменится для покупателей

На рынок ипотеки сейчас влияют два процесса: обсуждение новых ставок по семейной ипотеке и возможное сокращение выплат банкам. Эти изменения происходят одновременно, но не зависят друг от друга.

Срок действия повышенного уровня выплат банкам истекает 31 октября 2025 года. Если Минфин решит сократит возмещение, кредитные организации, скорее всего, повысят комиссии для застройщиков и ужесточат требования к заемщикам. Это неизбежно отразится на условиях покупки жилья.

Как рассказали корреспонденту siapress.ru в ГК «Сибпромстрой», анализ сделок 2025 года показал: почти 40% клиентов компании покупают жилье по семейной ипотеке, имея одного ребенка. Для таких семей ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 6,53 млн рублей при ставке 12% составит 53 668 рублей. И так на протяжении 30 лет. При рождении второго ребенка семья будет платить за ту же квартиру 31 281 рубль в месяц, а многодетные ‒ всего 24 909 рублей.

Выход есть

На фоне возможного ужесточения условий ГК «Сибпромстрой» предлагает клиентам выгодные условия. Девелопер предоставляет дополнительную скидку 7-20% (в зависимости от типоразмера) на квартиры под семейную ипотеку одного из банков. Акция распространяется на жилой комплекс «Георгиевский».

Напомним, для клиентов ГК «Сибпромстрой» уже действует скидка 25% на покупку квартиры в ЖК «Георгиевский». Так, например, можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 72,4 кв. м всего от 6,7 млн рублей.

В компании подчеркивают: воспользоваться льготными условиями лучше сейчас.

Почему именно ЖК «Георгиевский»

ЖК «Георгиевский» ‒ это полноценный жилой квартал на берегу реки Обь, где сочетаются комфортное жилье и развитая инфраструктура: детский сад, школа, офисные и торговые помещения, просторные игровые площадки и благоустроенная прогулочная зона у воды. Планировки квартир рассчитаны на семьи: отдельные просторные комнаты, вместительные кухни и гостиные, а также места для хранения.

Убедиться в этом можно лично или в онлайн-туре: достаточно оставить заявку на сайте ГК «Сибпромстрой». Пока семейная ипотека еще действует по льготным условиям, у сургутян есть шанс купить квартиру в «Георгиевском» со скидкой и зафиксировать выгодный платеж.

