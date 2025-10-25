После отмены патента бизнесу грозят новые налоги и больше отчетности

Предприниматели, которые уже несколько лет работают на рынке, имеют сформированную клиентскую базу и компетенции, скорее всего, найдут способы адаптации. Они будут вынуждены оптимизировать свои бизнес-процессы и искать новые пути развития в изменившихся условиях.

На мой взгляд, основная причина таких изменений – необходимость усиления контроля и повышения ответственности предпринимателей на социально значимых рынках.

Если не будет мелких торговых точек, то объемы перейдут в крупные магазины, где контроль качества выше, аналогично для грузоперевозок, где будет больше контроля и ответственности. Пример, заход федеральной сетевой розницы в маленькие города и сёла.

Сам переход на так называемую упрощенку повлечет за собой серьезные изменения для малого бизнеса: предпринимателям придется платить НДС, оформлять счета-фактуры и вести расширенный бухгалтерский учет. Значительно увеличится объем отчетности, что неизбежно приведет к росту издержек. И все это приведет к повышению цен для потребителей.

Безусловно, изменения повлекут за собой увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей. Им придется переходить на упрощенную систему налогообложения (УСН). Важно правильно выбрать режим налогообложения: УСН 15% – когда ИП платит 15% от разницы между доходами и расходами или 6% – когда налог составляет 6% от всех своих доходов.

С 2026 года отменят патентную систему налогообложения для торговли и грузоперевозок. Правительство предлагает сократить лимит по доходу с 60 до 10 миллионов рублей в год и исключить эти виды деятельности из списка разрешенных для патента. Ожидается, что изменения затронут порядка 507 тысяч небольших аптек, кофеен и магазинов.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

