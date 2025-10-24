Малый бизнес потеряет право на патентную систему налогообложения в розничной торговле и грузоперевозках. Эксперты объясняют, зачем это нужно и как перестроиться бизнесу

Малому бизнесу станет сложнее оставаться на патентной системе налогообложения. Правительство предлагает сократить лимит по доходу с 60 до 10 миллионов рублей в год и исключить из списка разрешенных видов деятельности розничную торговлю и грузовые перевозки, передает РБК. А между прочим, эти сферы − одни из самых популярных среди малого бизнеса. Почему государство идет на такой шаг и какие альтернативы остаются у предпринимателей − читайте в нашей статье.

Борьба с дроблением бизнеса и серыми схемами

Поправки включены в бюджетный пакет Министерства финансов, который предполагает целый ряд налоговых изменений. В их числе − повышение НДС с 20 до 22%, пояснил siapress.ru доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. По его словам, цель этих мер − сбалансировать федеральный бюджет и обеспечить финансирование оборонных и социальных программ.

«В то же время − это объективная необходимость в текущих условиях для обеспечения сбалансированности бюджета, повышения налоговых доходов. Это повышение будет являться одним из источников социальных выплат, пособий, мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Последующий за повышением НДС рост цен зависит от отраслей экономики и операционных затрат, которые несет бизнес. По товаропроводящей цепочке пропорционально этому повышению локально будут расти цены. Но резкого всплеска ожидать не стоит. Оценки ЦБ по этому поводу весьма сдержанные, все в пределах прогнозов и инфляционных ожиданий», − добавил он.

По мнению заведующего кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета, профессора Дмитрия Ряховского, изменения в патентной системе направлены прежде всего на борьбу с искусственным «дроблением» бизнеса, когда несколько компаний или ИП создаются формально, чтобы оставаться в пределах старых лимитов.

«Предпринимателям 2024 год запомнился так называемой налоговой амнистией для тех, кто дробит бизнес, но итоги 2025 года показывают, что многие продолжают получать сверхприбыли за счет налогов. В связи с этим снижение порога уплаты НДС с 60 до 10 млн абсолютно логично и направлено прежде всего на борьбу с дроблением бизнеса, тем более это затронет максимум 15% бизнесменов», − считает эксперт.

В том числе эта мера может стать мощным инструментов по борьбе с недобросовестной конкуренцией, например, на маркетплейсах, где, по словам Ряховского, количество серых схем сократится в разы.

«Мера направлена на оздоровление и обеление целого сектора экономики страны. Среди новых мер − повышение налоговой нагрузки для высокорентабельного игорного бизнеса, борьба с фирмами-однодневками и легализацией теневой занятости. При этом сохраняются льготные тарифы страховых взносов для малых и средних предприятий, а также отдельных приоритетных отраслей (обработка, производство, транспорт, электроника и другие). Это существенным образом снижает их налоговую нагрузку, так что повышение НДС не окажет существенного влияния на инфляционные процессы, а также глобально не ухудшит финансовое состояние бизнеса», − заявил заведующий кафедрой.

Как рассказала siapress.ru руководитель московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд», предприниматель и экономист Анна Полякова, государство хочет таким образом не только бороться с серыми схемами, но и простимулировать розничную торговлю и грузоперевозки к масштабированию

«Минфин объясняет эти поправки в НК РФ борьбой с дроблением бизнеса и нелегальными схемами. Считается, что при таких лимитах вести фиктивный бизнес станет невыгодно. Розничная торговля и грузоперевозки − к тому же виды деятельности с высоким потенциалом роста. Я думаю, государство своим решением хочет не только бороться с серыми схемами, но и простимулировать эти сферы к масштабированию», − объяснила она.

Что делать предпринимателям

Грядущие изменения − сигнал для малого бизнеса заранее пересчитать свои доходы и выбрать новый режим налогообложения, подчеркивает Анна Полякова.

«Мой совет бизнесменам, которые потеряют право вести деятельность на патенте в 2026 году: просчитайте потенциальные доходы на УСН 6% или АУСН 8%, если у вас почти нет официальных расходов. Если расходов много: УСН 15% и АУСН 20%. Новый автоматизированный режим выгоднее для некоторых видов бизнеса из-за освобождения от уплаты обязательных страховых взносов. Например, на «упрощенке» вы сами сдаете налоговую декларацию за год и раз в квартал авансовые отчеты. А на автоматизированной УСН налоговая сама рассчитывает налоги и освобождает от уплаты обязательных страховых взносов», − заявила руководитель московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд».

Еще преимущество АУСН перед УСН: лимит доходов в 60 миллионов для автоматизированной «упрощенки» в этом году вряд ли понизят, так как режим экспериментальный и действует до 31 декабря 2027 года по отдельному закону, указала эксперт.

«Перейти на АУСН, в отличие от УСН, можно не только с начала года, но и с первого числа любого месяца. Достаточно просто подать уведомление в личном кабинете ФНС. Из неудобств АУСН - небольшой лимит по сотрудникам (не более пяти человек), нельзя открывать филиалы и заниматься посреднической деятельностью, кроме торговли на маркетплейсах. Также для некоторых видов бизнеса этот режим и вовсе запрещен», − резюмировала она.

Эксперты сходятся в одном: налоговые перемены − шаг к упорядочиванию рынка. Для крупных и средних компаний новые правила станут стимулом работать «в белую», а для малого бизнеса − поводом пересмотреть стратегию.