Почему не только дети мигрантов не могут сдать русский язык: взгляд через призму чтения

Фото: ru.freepik.com

Недавний случай, когда ребенок не смог поступить в школу в ХМАО из-за провала экзамена по русскому языку, снова вызвал обсуждение уровня знаний у детей. Я не берусь оценивать конкретно эту ситуацию − информации слишком мало. Возможно, ребенок просто разволновался. Такое бывает.

Но все же не могу не затронуть проблему глубже. Мы действительно сталкиваемся с тем, что дети перестают читать. С этим сталкиваются уже не в первый год учителя и родители.

Я сама защищаю игровые формы обучения − игры могут мощным инструментом. И все же они не заменят классические формы образования, в том числе и чтение. Читать нужно. Чтобы родители включались в процесс, прививали любовь к книгам, показывали на своем примере, как можно проводить досуг.

Вместе с тем и взрослые стали реже читать, честно признаюсь − я тоже. Все время что-то отвлекает, и в большей степени телефон: мессенджеры, лента новостей, шортсы. Это ведь тоже часть проблемы.

Сегодня телефон стал новой «соской» − только уже для детей постарше. Дал в руки экран − и тишина на два часа. А потом − еще на два. Удобно.

Декан филфака СурГПУ Николай Ганущак в нашем интервью очень точно подметил: «Я наблюдал картину, когда мама в телефоне, ребенок в телефоне, папа в телефоне – семья общается, да? Друг другу отправляют какие-то видео, картинки. Мне кажется, у молодых родителей это сейчас особенно распространено. Действительно живого общения нет, поэтому стоит или убирать полностью все гаджеты и общаться, или же просто выждать период, когда появится необходимость у людей в живом общении».

В итоге дети не только не могут выразить свою мысли, но и порой не понимаю, что им читают. У них не формируется ни активный, ни пассивный словарный запас. Поэтому в классической литературе они «застревают»: слишком много непонятных слов, оборотов, смыслов. А если словарный запас бедный, то и с грамматикой беда: как подобрать проверочное слово, если ты просто не знаешь, как это слово звучит в других формах?

И раз уж речь зашла об экзаменах для детей мигрантов, хочу отметить: некоторые из них могут знать русский язык даже лучше, чем дети, родившиеся и выросшие здесь. Все еще помню, как мои одноклассники, будучи в девятом классе, читали вслух с трудом − кто-то даже по слогам.

Так что проблема эта давняя, и корень ее скорее в системе.


Сегодня в 10:41, просмотров: 306, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:51
Тестирование на знание русского языка для иностранных мигрантов разогнал дискуссию о знание русского литературного языка среди детей не только мигрантов, но и граждан России. Есть, есть здесь проблемы. Однако дети - это зеркало нас, всех взрослых. Бросили родители читать книжки. Дети тоже, больше тянутся к смартфону, к телевизору, к «Умной колонке» с Алисой. Да и «строительство скверов и парков», обгоняет на два порядка строительство библиотек и закупок для них новых книг. Типичная картина современной библиотеки, где ремонт не проводили с момента ее строительства, оборудование, мебель все советское. Единственное, что новое ввели - то это компьютер и пластиковые карточки читательского билета. Нет в библиотеку дети и взрослые пойдут лишь в крайнем случае. Конечно, есть и современные библиотеки с современным оснащением, но это исключение. Вот в Югре то ли Мегионе, то ли в Лангепасе открыли на днях модальную библиотеку. Но речь идёт лишь о конкретных каких-то редких локальных бюджетных вложениях в библиотеки. Вот «Дворец боевых единоборств» в Нижневартовске власти мучают, потому что власти округа считают, что без «киокускинай» нам прожить трудно, практически невозможно. А вот без книги дети и подростки- школьники как-то и перебьются. «Книга - источник знаний»? Нет, считают чиновники, лучше уж пусть в «Дворце единоборств» бьют детям головы, на боксе и на других травмоопасных видах боевых единоборств. Но микросотрясения мозга никто не отменял при ударе перчаткой или при вольной борьбе, ибо страдает голова. Что дает для голов детей и подростков «боевые единоборства»? Не знаю. Но точно знаю, что добавить знания русского языка, грамотности, знание падежей, синтаксиса и прочих знаний при написании литературного теста они, «боевые единоборства», не добавят. «Спортсооружения и благоустройство» вместо библиотек и книг, в Югре стало как культ. Вот в округе говорят, что Сургут не реализует амбициозные проекты по благоустройству. Какие такие еще проекты амбициозные? Тут бы «Аврору» благоустроить, да Дом Пионеров отремонтировать, да наполнить ее «новыми книгами». «Сквер журналистов», говорите вот построили за десятки млн рублей, а единицу в штат сквера «скверного культурного работника» не предусмотрели. Ага! Пусть «лимонады» отрабатывают миллионы рублей потраченных по сути впустую в «декорацию сквера имени Журналистов». Кто-то же должен присматривать за скверами. Должна быть ставка «организатора культработника» скверов. Того же Сквера Журналистов или сквера «Строитель». Сами скверы без организатора будут пустовать и деградироваться. Вот Сургутский район как-то закупил на несколько миллионов рублей книг, так радости было, грубо говоря», до «поросячьего визга». Хотя это есть рядовое событие. Надо, чтобы бюджет ввел строчку по закупке книг для школ и библиотек. Сегодня книга в книжных магазинах стала недоступна по цене многим категориям граждан, а главное детям. Много ещё у нас идей витает в Правительстве Югры, чтобы отработать бюджетные деньги, которых у них не просто много, а очень-очень много. Вот и научно-технологический центр (НТЦ) замутили, вернее, задумали построить мирового уровня, с стоимостью в сто миллиардов рублей (шутка ли! легко сказать! почти 100 миллиардов…. как мост через Обь «Звезда Оби»). Даже локальные очистные сооружения (ЛОС) уже вот построили. Как будто для запуска науки на Пойме, без ЛОС, ну никак не обойтись. Но начать строить научную библиотеку на НТЦ по международному архитектурному конкурсу даже в «горячечном бреду» никому в голову никому из инициаторов проекта НТЦ не пришло. Вот в Выборге в своё время построили Публичную библиотеку - памятник архитектуры. Вот в Москве библиотеку при Институте общественных наук построили, с архитектурными изысками (Никита Хрущев отдыхает). Ну не просто же сарай строить в качестве здания научной библиотеки, как «Дворец боевых единоборств». Вот жд вокзал снесли, а сейчас строим, грубо говоря «жд сарай», потому что каркас его до конца года построят, за год. Какой архитектурный изыск за год можно сотворить? Трудно, практически невозможно. Вернёмся от НТЦ и вокзалов к книгам. Через книгу мы в своё время совершили культурную революцию. Мы, советские «бедные и нищие», благодаря книгам стали, «Великими Голодранцами», покорителями космоса и атома. Сегодня по сути идёт откат, идёт «культурная контрреволюция», ибо «фронда» и «гидра контрреволюции» засела в смартфоны и гаджеты и уничтожает наш культурный генофонд, Может наш «геномный центр», который власти округа грозятся построить в 2026 году в НТЦ, нам поможет сохранить наш культурный код? Не знаю. Но кажется, что все начинается в школах, все начинается с книги. И вот в Тюмени ввели даже средневзвешенную оценку. Это когда ученик написал, к примеру,; работу на «2», учитель ему ставит три оценки «2», и вычисляет ему среднюю оценку - и тоже «2». Департамент образования Тюмени не собирается отменять этот маразм. Вместо реальной проблемы обучения детей в школах, возникают вот такие эксперименты с оценками. А как же чтение книг, - как реальный путь к повышению качества знаний в школах? Таких задач и экспериментов Департаменты образования для школ не ставят? Не знаю. Не слышал. Может и ставят. Но недостаточно.

