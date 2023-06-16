Декан филологического факультета СурГПУ, кандидат филологических наук Николай Ганущак — об интересных аспектах русского языка

В честь Всероссийского дня, посвященному русскому языку, декан филологического факультета Сургутского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук Николай Ганущак рассказал корреспонденту siapress.ru о том, насколько русский язык поистине велик и могуч в своей пластичности, как бранные слова повлияли на развитие русской литературы и насколько важно быть грамотным в повседневной речи.

– Влияют ли сегодня соцсети на устную и письменную речь?

– Да, я считаю, что влияют очень сильно, потому что язык — это система живая, она поддается влиянию и, безусловно, соцсети развивают язык, они помогают ему не стоять на месте, а обновляться постоянно. Мы должны понимать, что язык — это изменяющаяся система, и остановить ее развитие – значит прекратить ее жизнь. Я часто замечаю за собой, за своими коллегами, что мы используем какие-то новые слова, которые появляются постоянно, и не считаю, что это что-то плохое.

– То есть от англицизмов мы не сможем отказаться?

– Отказаться от англицизмов сейчас невозможно. Другое дело, что совсем недавно были приняты изменения в закон о государственном языке, который предписывает чиновникам использовать литературные слова и отказаться от иноязычных заимствований. То есть если существует вариант замены на соответственное русское слово, предлагается использовать именно его.

Дальнейшее ужесточение подобных норм не приведет ни к чему хорошему, потому что язык защищать не надо – он сам себя защитит, будучи настолько богатым и могучим. Несмотря на то, что Тургенев писал: «Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас», – я все же считаю, что это великий язык великой культуры, поэтому в защите он особо не нуждается.

– Есть ли у вас ощущение, что по мере развития интернета появилось очень много детей и взрослых людей, преимущественно не читающих и менее грамотно выражающих свои мысли?

– Это не только ощущение, это уже убежденность. Так называемые дети поколения Zс клиповым сознанием, конечно, не читают, и поэтому не могут выражать до конца свои мысли и неспособны к описанию, как и неспособны даже объяснить друг другу какие-то вещи, требующие пояснения, а это приводит, конечно, к ограниченности лексического запаса. Сейчас, мне кажется, наступает то время, когда одно слово может иметь 20 значений в зависимости от контекста, интонации, в зависимости от условий произнесения этого слова. Я сам с этим сталкиваюсь.

– Как вы тогда считаете, как можно с этим бороться? Как увеличивать грамотность у населения?

– Бороться не надо. Но чтобы все же поддерживать баланс, мне кажется, что средства массовой информации должны использовать как раз именно литературную норму описания, телевидение должно поменяться, потому что сегодня люди очень подвержены их влиянию. В частности, в интернет-изданиях мы часто видим краткую новостную ленту, которую преимущественно быстро читают – и все. Никто не обращает внимания на аналитику, на публицистические жанры. Как именно можно увеличить грамотность населения? Думаю, что нужно, чтобы просто время прошло, тогда появится в этом потребность. Нужно уйти от этого клипового сознания и просто говорить с друг другом, ведь мы очень редко именно говорим.

Я наблюдал картину, когда мама в телефоне, ребенок в телефоне, папа в телефоне – семья общается, да? Друг другу отправляют какие-то видео, картинки. Мне кажется, у молодых родителей это сейчас особенно распространено. Действительно живого общения нет, поэтому стоит или убирать полностью все гаджеты и общаться, или же просто выждать период, когда появится необходимость у людей в живом общении.

– Многие люди считают, что наличие мата в русском языке очень сильно его упрощает, делает скудным. Хотя, например, сами писатели не гнушались их использовать. Как вы относитесь к матерным словам?

– Вот в 90 годы мат, как правило, использовался в коммерческих целях в литературе, когда появилась возможность публиковать что угодно, в нашей стране появилась необходимость, какую-то изюминку добавить в литературные произведения. Вот такой изюминкой для многих становился мат. В то время как мат в английском языке, например, является естественным явлением, потому что там это общепринятые вещи и сквернословием как таковым это никто не считает. В русском языке, конечно, это было таким взрывом для читателя, и подобные книги покупали, как только появлялся намек на то, что там есть ненормативная лексика. Сегодняшнее использование мата указывает как раз на бедность лексического запаса писателя, когда он не в состоянии выразить эмоции, чувства путем описания он использует заменить его, в которых вкладывает.

Мат повсеместный, конечно, это трагедия нашего времени для нашего поколения — это беда, хотя я не склонен считать, что все как святые должны ходить. Да, мат – это часть языка, которую изъять и запретить невозможно. Он всегда был и будет, но совсем другое дело, в какой ситуации он используется человеком. Думаю, что в литературе или в искусстве мат – это все-таки неприемлемая вещь.

– По мнению некоторых людей, необязательно использовать правильное ударение в словах, что можно говорить так, как они хотят. Или, например, писать так, как хочется писать, не обращая внимание на пунктуацию и грамматику. Как вы думаете, как подобное отношение будет дальше влиять на язык в дальнейшем?

– На язык будет влиять, конечно, потому что синтаксис, и лексический состав, и ударение, конечно, меняются и будут меняться.

С возрастом я пришел к выводу, что самые простые ошибки, которые допускает человек в жизни, это орфографические, пунктуационные и орфоэпические, их всегда можно исправить. Остальные ошибки, к сожалению, не поддаются исправлению, поэтому надо стремиться говорить грамотно, например, ударение правильно ставить в словах, но, повторюсь, это самые простые ошибки, их можно исправить всегда в любой ситуации.

– Действительно ли знание русского языка дает преимущество людям, говорящим на нем, выражать более грамотно свои эмоции перед носителями других языков?

– Вот знаете, есть известное высказывание: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Зацикливаться только на одном языке и говорить, что он самый богатый и самый мощный и самый красивый, и так далее – это самолюбование. Каждый язык имеет какие-то свои преимущества и свои особенности. Я склонен считать, что языки нужно изучать. Мы на факультете на следующий год вводим новую специальность — русский язык и родной язык: мансийский или хантыйский. Попробуйте сказать народу ханты и манси, что их язык некрасивый или небогатый или что он не может выразить чувства! Мне кажется, говорить такие вещи нельзя, поэтому русский язык велик, могуч, богат, красив, образен, позволяет выразить и сказать очень многое – наравне со всеми остальными языками.

– Как вы считаете, можно ли вообще хотя бы одному человеку выучить абсолютно все правила русского языка, чтобы не ошибаться и не обращаться постоянно к словарям?

– Для этого и существуют словари, справочники. Когда я учился в институте, сдал современный русский на пятерку, хотя понимаю, что, наверное, несколько баллов были доставлены преподавателем за мои старания и за то, что я хотел как можно лучше сдать экзамены. Но были и учителя, которые говорили, что только они знают на пять, Господь Бог знает на четыре, а все остальные знают на тройку.

Нужно лишь стремиться к изучению – если мы не будем стремиться, то, конечно, не будет никакого смысла изучать язык, совершенствовать свои языковые навыки, грамотность. Однако, все знать невозможно, и слава богу, что мы не можем все выучить, потому что это дает нам путь к дальнейшему развитию.