Что стоит за перераспределением полномочий в правительстве Югры

Очень много внимания уделяется изменениям в правительстве Югры, где часть полномочий экс-заместителей губернатора Анатолия Уткина и Сергея Афанасьева распределена между Ириной Чудовой и Натальей Огородниковой, директор депимущества Светлана Петрик (бывшая подчиненная Уткина) повышена до замгубернатора, а служба госохраны объектов культурного наследия передана Елене Майер (от Огородниковой).

Однако, на мой взгляд, речь тут идет об обычной оптимизации структуры правительства. Не секрет, что еще со времен Александра Филипенко структура региональной власти была вычурной, а местами и крайне экзотической (там был отдельный вице-губепрнатор по фестивалям), а обеспечение работы правительства и аппарат/кадры курировали два заместителя губернатора (как до недавнего времени у Руслана Кухарука), и так далее. При Наталье Комаровой старая добрая традиция раздувать аппарат получила вторую жизнь, и вот там уже стройку курировали два зама, как и экономику, а Алексею Шипилову в первые годы своей работы приходилось делить свои полномочия по кураторству внутренней политики. Все это перешло про наследству Руслану Кухаруку и должно было рано или поздно переформатироваться в более работоспособную модель. Что и произошло.

При этом нужно отметить, повышение Светланы Петрик, работающей в правительстве со времени Натальи Комаровой. Это означает, что губернатору не так важна тюменская прописка своих сотрудников, как их рабочие качества, и если местные кадры требованиям соответствуют, то и дорога наверх им тоже открыта.

Поэтому, в общем-то, произошла пусть небольшая, но все-таки оптимизация. А вот когда в октябре истекут контракты с частью руководителей в правительстве, это может быть куда интереснее.

