Ученая рассказала, что посадить осенью и как подготовить дачу к зиме

Летний дачный сезон закончился, яблоки и кабачки раздарены друзьям и родственникам, и кажется, что об огороде можно забыть до следующего сезона. Но опытные дачники знают, что осень – это не время для отдыха, а лучший момент, чтобы заложить основу будущего урожая и пышного цветения. Эксперт Пермского Политеха рассказала, как правильно обрезать кусты, чем укрывать растения вместо пленки, какие культуры можно смело сажать под снег, как перенести цветы в горшках домой и обработать газон.

Как подготовить растения к зиме

Плодовые деревья и кустарники, многолетние цветы и зеленные культуры, такие как петрушка, ревень и сельдерей, остаются в огороде с летнего сезона до следующего года. Необходимо обеспечить этим растениям хорошую зимовку, чтобы они не только выжили и не заболели, но и улучшили свои декоративные свойства и урожайность.

«В первую очередь осень – подходящая пора для того, чтобы выявить больные и слабые растения. Это и цветы, старые экземпляры, которые не дают обилия бутонов, и клубника, посаженная более 5 лет назад, если к этому времени она перестала плодоносить. Нужно безжалостно удалять их целиком. А у древесных культур, особенно крыжовника и смородины, важно обрезать лишние ветви – стоит оставить не более 8 самых развитых скелетных веток на каждом кусте. У яблонь, вишни и груш нужно убирать все побеги, направленные внутрь. Может показаться, что этого слишком мало и такие манипуляции негативно скажутся на урожае. На самом деле наоборот – старые ветки оттягивают на себя все ресурсы, и, когда их не будет, молодые смогут принести гораздо больше новых плодов», – комментирует ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.

Важно отметить, что всю убранную растительность, зараженнуюпаршой, грибком, ржавчиной и вирусами необходимо сжечь. Ни в коем случае нельзя складывать ее в компостную кучу, ведь при использовании такого перегноя болезни распространятся по всему участку.

Рыхление и удобрения: осенняя подготовка грядок

Следующим этапом подготовки огорода к зиме является рыхление и структурирование почвы. Все грядки нужно перекопать для того, чтобы земля стала воздушной, легкой, и добавить сено, солому или опавшую листву. Осенью это все начнет разлагаться и превращаться в гумус и в новом дачном сезоне он будет подпитывать растения.

По словам ученой, около 30% земель России закислены. Для нормализации химического состава почвы в околоствольные круги деревьев и в гряды вносится доломитовая мука или гашеная известь. Одновременно можно распределить туда и комплексные минеральные удобрения. Ни в коем случае осенью не нужно использовать азот. Он стимулирует выгонку и рост новых побегов, веток, листьев, которые не смогут перенести зимовку и просто погибнут. Поэтому его стоит оставить только для раннего лета.

Защита от болезней

«Осенняя борьба с вредителями и болезнями проходит в два этапа. Сначала нужно опрыскать растения инсектицидами, чтобы избавиться от плодожорок, жуков-долгоносиков, тли и прочих насекомых, поедающих урожай. А через неделю необходимо произвести обработку другими препаратами – фунгицидами, которые защитят огород от грибковых заболеваний», – рассказывает Мария Комбарова.

Мох, опилки, еловые ветки и опавшая листва – лучшие укрывные материалы для растений

Декоративные растения, такие как наперстянка, клематис, гортензия, туя, можжевельник в периоды холодов нуждаются в укрытии. Иначе они вымерзнут. Этого требует и теплолюбивый виноград, который в последнее десятилетие стало модно выращивать даже в северных регионах.

«Одним из лучших укрывных материалов я считаю мох сфагнум. Это пушистые белесые растения, которые можно в большом количестве встретить на заболоченных и лесных территориях. Он теплый, дышащий и, к тому же, обладает бактерицидным свойством. Сфагнумом можно закладывать околоствольные круги деревьев и кустарников, любые грядки и клумбы с цветами. Также хорошо работают старые опилки. Свежими их нельзя использовать, потому что они забирают азот из почвы, что особенно вредно для картофеля. А вот после того, как они полежат около года под навесом или в сарае, опилки станут отличным утеплителем и удобрением для растений», – делится Мария Комбарова.

Мало кто задумывается о том, что обычная опавшая листва также может выполнять эту функцию. Главное, чтобы она была полностью сухой, иначе этот природный материал станет рассадником плесени и насекомых-вредителей. Если после зимовки листва осталась в хорошем состоянии, ее можно оставить в земле для дополнительного питания и сохранения влаги.

Для укрытия высоких декоративных растений: гортензий и роз лучше всего подходит еловый лапник. Он хорошо проветривается и выделяет эфирные масла, которые предохраняют цветы от размножения бактерий и развития болезней.

«Конечно, сейчас существуют промышленные укрывные материалы: спанбонд, пленка, мешковина. Ими тоже можно пользоваться. Однако природные, перечисленные выше, действуют лучше, потому что позволяют растениям дышать. А вот с сеном и соломой нужно обращаться осторожно. Если на участке водятся мыши или хомяки, то от них лучше отказаться, потому что там они будут вить гнезда и размножаться», – добавляет ученая Пермского Политеха.

Что посадить осенью

За осенний период можно успеть посадить в огороде большое количество культур, которые без проблем перезимуют под слоями снега и первыми подарят урожай. Но торопиться с этим не стоит. Луковичные (чеснок, лук, многолетние цветы) помещают в грунт за две недели до устойчивых заморозков. А вот семена некоторые дачники даже сеют прямо в снег. Когда снег растает весной, семена затянет в почву, и они прорастут. Если сделать посев раньше, есть риск, что зеленые побеги взойдут еще осенью и за зиму погибнут.

Чеснок и лук

Чеснок лучше всех растений переносит суровые зимние условия. К нему не требуется особенный подход при посадке осенью.

«А вот с луком ситуация другая. В зиму лучше всего сажать не привычный многим репку, а мелкий лук-овсюжку. В отличие от первого он точно не уйдет в стрелку, накопит густую зеленую массу и даст отличный урожай. Единственное условие – овсюжку обязательно утеплить любым из указанных ранее материалов слоем около 7 см, чтобы он не вымерз», – советует эксперт ПНИПУ.

Зелень

Семена зелени содержат в своей оболочке летучие эфирные масла, которые за зиму постепенно растворяются и дают им прорасти. Для посадки осенью больше всего подходят укроп, кинза, петрушка, пастернак, мята и мелисса.

Крестоцветные

Мария Комбарова отмечает, что если в огороде обитает крестоцветная блошка, поедающая листья растений, то высадить под зиму капусту, рукколу и кресс-салат будет правильным решением. Так, растения рано взойдут еще чистыми, неповрежденными и к появлению вредителя успеют окрепнуть и выработать иммунитет.

Морковь и редис

Бывает так, что эти растения вообще не всходят весной или теряют большую часть посева. Но, если исключить некоторые факторы, можно получить отличный ранний урожай.

«Первый – нарушение сроков посадки. Если выполнить посев до наступления устойчивых холодов, морковь и редис посчитают такие перепады температур как стимул к росту, и их побеги замерзнут. Второй – поедание посадочного материала мышами-полевками, хомяками или муравьями. Поэтому перед тем, как высеивать семена, стоит сначала побороться с огородными вредителями», – предупреждает ученая Пермского Политеха.

А вот на третий фактор – колебания температур – повлиять невозможно.Если весной будут резкие перепады или особенно сильные заморозки после продолжительного периода оттепели, то, скорее всего, морковь и редис погибнут, либо уйдут в стрелку.

Цветы

Васильки, колокольчики, мальва, лаватера и люпины без проблем переносят зиму. Их семена не только не боятся морозов, но и проходят естественную стратификацию – воздействие холодом значительно улучшает их всхожесть в следующем году. Эта особенность делает их идеальными кандидатами для подзимнего посева, гарантируя раннее и обильное цветение уже в новом сезоне.

Кстати, многие из этих цветов (особенно люпины и мальва) склонны к самосеву. Если дать им возможность осыпаться осенью, следующей весной получатся готовые всходы в самых неожиданных уголках сада.

Плодовые деревья и кустарники

По словам эксперта, для посадки плодовых деревьев и кустарников осень подходит гораздо больше, чем весна. Важно это сделать после того, как саженец уснет, впадет в состояние покоя – так он испытает меньше стресса весной – просто проснется и начнет расти. Понять, в какой момент его высаживать можно по наличию почек: как только они сформируются на конце побега, пора начинать. При пересадке в активном состоянии повреждаются корни молодых деревьев, и они хуже себя чувствуют на новом месте в открытом грунте.

Какие растения люди часто ошибочно сажают в зиму

Иногда дачники, замечая, что после зимовки хорошо всходят некоторые цветы, начинают экспериментировать со всеми видами подряд. Но многим из них холод не идет на пользу, а просто губит луковицы и семена. К таким цветам можно отнести дельфиниум, наперстянку, кореопсис, хризантему, циннии, гладиолусы.

«Кроме того, если почва на участке глинистая или грунтовые воды расположены близко к поверхности, то существует большой риск, что ни одно растение, посаженное осенью, не взойдет весной. Такая земля не дает впитаться влаге от тающего снега и осадков, семена затапливаются и гибнут от недостатка кислорода», – объясняет Мария Комбарова.

Как перенести цветы в горшках с улицы в дом

Зачастую летом садоводы высаживают некоторые цветы: бегонии, герани, традесканции, бальзамины в небольшие горшки для того, чтобы зимой можно было занести их в дом и продолжать любоваться их красотой. Существует несколько правил, которые помогут сохранить растения и жилое помещение в порядке.

«Еще до перемещения с улицы цветы нужно обработать инсектицидами от вредителей, потому что иначе тля, паутинный клещ и белокрылки, обитающие на их листьях и побегах, распространятся по всему дому. Дополнительно можно опрыскать их специальными растворами, которые повышают иммунитет, – эпином и цирконом. Это также позволит им быстрее справиться со стрессом», – рассказывает эксперт ПНИПУ.

Такие растения требуют большого количества солнечного света, поэтому их рекомендуется поставить на окно. Но важно помнить, что их иссушают отопительные приборы. Оградит их это этого воздействия плотная штора и влажная ткань на батарее.

«Стоит отметить, что за зимний период цветы, возможно, вытянутся и потеряют часть листвы – былой декоративности им будет уже не вернуть. Зато весной их можно расчеренковать, то есть срезать только верхушки, вновь укоренить и заново посадить в горшок. Такое омоложение подстегивает к развитию новые растения, которых получается целых 20-30 штук от черенка, и за лето они снова превратятся в пышные цветущие кусты», – добавляет ученая.

Газон

Для того, чтобы в следующем сезоне ваш газон выглядел опрятно и ухоженно, нужно наладить воздухообмен в почве. Это делается путем прокалывания земли вилами с отступом в 15-30 см. Также можно пройтись по нему специальной обувью с шипами, которая продается в специализированных магазинах и на маркетплейсах. Дополнительно газон необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Эти два простых действия позволят траве расти ровно, без проплешин и налиться ярко-зеленым цветом.