Ч​то нужно знать, чтобы избежать судебных тяжб по коммунальным услугам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты объяснили, почему важно оплачивать счета за ЖКУ вовремя

Ч​то нужно знать, чтобы избежать судебных тяжб по коммунальным услугам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Задолженность по коммунальным услугам может возникнуть незаметно − достаточно пропустить один платеж или не обратить внимания на начисления в квитанции. Однако последствия могут быть серьезными: от пеней и уведомлений до судебных приказов и взысканий через приставов. В ООО «ЮРИЦ» разобрали для читателей siapress.ru самые часто задаваемые вопросы и рассказали, почему важно своевременно оплачивать за оказанные коммунальные услуги.

Что будет при задержке оплаты?

С 1 марта 2026 года в России вводится единый срок оплаты коммунальных услуг − до 15-го числа следующего месяца (Федеральный закон от 24 июня 2025 года №177-ФЗ).

Новые сроки не отменяют ответственность за просрочку платежа. Если задолженность не погашена, то поставщик услуги вправе:

  • начислить пени за просрочку платежа или неполную оплату;
  • обратиться в суд;
  • отключить подачу электроснабжения.

Как узнать имеется ли задолженность по коммунальным услугам?

Проверить наличие задолженности можно:

  • в платежных документах;
  • через личный кабинет ООО «ЮРИЦ;
  • через дистанционный сервис «Онлайн-Центр обслуживания клиентов», который расположен на главной странице сайта ООО «ЮРИЦ (голубая кнопка находится в правом нижнем углу сайта);
  • по бесплатному многоканальному номеру телефона для физических лиц: 8 800 250-60-06;
  • в офисах обслуживания клиентов. Адреса, режимы работы офисов ООО «ЮРИЦ указаны на сайте компании в разделе «Клиентам» - «Физическим лицам» - «Офисы облуживания».

Что означает получение копии заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности?

В случае если задолженность не была погашена потребителем в добровольном порядке, поставщик коммунальных услуг вправе инициировать процедуру принудительного взыскания уже после одного периода просрочки оплаты.

Предварительно в адрес должника от поставщиков коммунальных услуг: АО «ЭК «Восток», ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС», АО «Югра-Экология» направляется копия заявления о вынесении судебного приказа.

Югорский РИЦ использует все возможные способы, чтобы проинформировать потребителей о направлении им копии заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности:

  • Официальные письма через Почту России;
  • Портал ГИС ЖКХ;
  • СМС – уведомления и телефонограммы.

Почему нельзя игнорировать уведомление?

После отправки копии заявления должнику взыскатель может обратиться в суд в любой момент.

Рассмотрение заявления в суде не предполагает вызова сторон, что значительно ускоряет процедуру: приказ может быть вынесен уже через несколько дней, а удержание денежных средств произведено в принудительном порядке.

Дополнительные расходы. К сумме долга добавятся судебные издержки и исполнительский сбор (в случае направления судебного приказа в Управление Федеральной службы судебных приставов), что значительно увеличит ваши расходы. С января 2026 года исполнительский сбор увеличен до 12% от суммы долга, но не менее 2 000 рублей для физических лиц.

Как оперативно погасить задолженность?

Оплатите полную сумму, включая пени (если они начислены), чтобы предотвратить обращения в суд.

Самый простой и удобный способ – использовать QR-код, размещенный в платежных документах. При наведении камеры смартфона на QR-код открывается диалоговое окно, в котором отображаются вся имеющаяся задолженность по лицевому счету. Таким образом, вы можете оплатить сразу весь комплекс долгов.

Удобство оплаты по QR-коду:

  • полная информация по всем задолженностям лицевого счета;
  • минимум действий: платеж совершается в несколько касаний без ручного ввода реквизитов.

При этом надо учитывать, что даже в случае оперативной оплаты не исключена ситуация, что поставщик ресурсов уже обратился в суд, а значит судебных издержек не избежать.

Как избежать судебных тяжб?

Самый надежный способ избежать судебного взыскания – оплачивать коммунальные услуги своевременно, до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем (ст. 153 Жилищного кодекса РФ).

Например, коммунальные счета за март оплатить следует до 15 апреля, за апрель – до 15 мая и так далее. Если до 15 числа текущие счета не закрыты, это будет считаться просроченной задолженностью, которую поставщики ресурсов вправе взыскивать через суд.

Регулярно проверяйте свои платежи и своевременно вносите денежные средства за ЖКУ, напомнили в ООО «ЮРИЦ».

Открываешь квитанцию, а вместо привычной суммы видишь цифры, которые вызывают больше вопросов, чем ответов. Именно так описывают свою ситуацию жители Сургута, столкнувшиеся с резким ростом платежей за электроэнергию и отопление. Почему в одинаковых квартирах счета разные, как работают коэффициенты в расчетках и из чего складывается рост платежей ‒ рассказываем в статье.


