После публикации нового ГОСТа на отделочные работы крупные застройщики регистрируют внутренние правила приемки жилья

В конце февраля Росстандарт опубликовал национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ». Документ устанавливает параметры оценки качества отделки квартир – от ровности стен и швов до допустимых различий оттенков краски. Однако стандарт носит рекомендательный характер, и девелоперы могут применять собственные требования к качеству работ.

Этим уже активно пользуются крупнейшие застройщики. Такие компании, как ПИК, ФСК и А101, начали регистрировать собственные стандарты отделки – внутренние документы, по которым впоследствии оценивается качество квартир при передаче покупателям, сообщили на портале «Все о стройке».

ГОСТ на отделку квартир: что в нем прописано

Опубликованный ГОСТ Р 72509-2026 устанавливает критерии оценки качества различных видов отделочных работ. В документе прописаны допустимые отклонения и параметры проверки для облицовочных, штукатурных, малярных, потолочных и других работ.

Например:

Облицовочные работы. При проверке учитываются отклонения облицовки от вертикали, совпадение профилей на стыках, неровности поверхности, а также ширина швов и степень их отклонения от вертикальных и горизонтальных линий.

Обойные работы. Для 1-5 классов качества наличие дефектов и расхождение стыков не допускаются. Для 6-8 классов допустимы незначительные дефекты в пределах 0,075-0,1% площади покрытия, а также расхождения стыков до 1 мм, если речь идет об обоях под покраску.

Потолочные работы. Оцениваются отклонения поверхности потолка от горизонтали, максимально допустимые перепады между элементами отделки и возможные провисания.

Отделка полов. Регламентируются отклонения поверхности от плоскости, горизонтали или заданного угла, а также толщина подстилающих и выравнивающих слоев.

Малярные работы. При проверке обращают внимание на различия оттенков, наличие полос, пятен, подтеков, трещин, брызг и заметных утолщений краски. Осмотр проводится без специальных увеличительных приборов − с расстояния около двух метров при обычном освещении. Допустимые различия в цвете составляют: для 1-4 классов − до одного тона, для 5 класса − до двух тонов, для 6-8 классов − до трех тонов.

Штукатурные работы. Контролируются отклонения поверхности от вертикали, неровности и состояние откосов. На участке площадью 4 м² для 1 класса допускается не более двух неровностей глубиной до 1 мм, а для 7-8 классов − до трех неровностей глубиной до 6 мм.

При этом в Росстандарте подчеркивают, что новый ГОСТ носит добровольный характер. Он применяется только в том случае, если его требования включены в договор долевого участия, проектную декларацию или техническое задание.

Кроме того, документ не имеет обратной силы и автоматически не распространяется на объекты, строительство которых началось до его введения.

Девелоперам − собственные правила

Крупные девелоперские компании, в том числе ПИК, ФСК и «А101», начали активно регистрировать собственные стандарты отделки квартир, несмотря на то, что ГОСТ Р 72509-2026 пока носит рекомендательный характер.

Первой свой внутренний стандарт зарегистрировала ФСК (СТО 28436319-001-2025). Затем аналогичные документы появились у ПИК (СТО 40032777-002-2025) и компании «А101» (СТО 42099739-001-2025).

По сути, СТО представляет собой внутренний регламент качества застройщика, в котором фиксируются допустимые параметры отделочных работ с учетом минимальных требований Минстроя России.

Так, в документах могут быть прописаны:

– допустимые неровности стен, швов и перепады уровней с точным указанием величины отклонений и методов измерения;

– допустимый разнотон краски или отделочных покрытий −до 15%;

– порядок устранения небольших дефектов − например, локальная реставрация вместо полной замены элементов;

– процедура приемки квартир, при которой проводится фотофиксация и проверка параметров строго по утвержденному стандарту. Если все показатели укладываются в установленные нормы, жилье передается покупателю без дополнительных споров.

При этом эксперты подчеркивают: внутренние стандарты не могут противоречить обязательным требованиям. Если корпоративный регламент будет чрезмерно смягчать базовые нормы, его положения могут быть оспорены в суде, а покупатель останется защищен минимальными требованиями законодательства.

Что это означает для покупателей жилья

По оценке специалистов Restate, переход девелоперов на собственные стандарты отделки стал реакцией на неопределенность, возникшую при обновлении государственных требований. С одной стороны, такие документы позволяют застройщикам снизить количество конфликтов с покупателями и ускорить передачу квартир. С другой − эксперты предупреждают, что подобная практика может привести к размыванию единых критериев качества на рынке. Когда каждый крупный девелопер вводит собственные правила, результаты приемки жилья могут заметно различаться.

Так, похожая ситуация уже возникала после изменений в регулировании проектной документации: с 2026 года вступили в силу новые требования к строительству и отчетности, что привело к пересмотру многих внутренних стандартов и подходов к контролю качества.

Пока государственный стандарт остается рекомендательным, застройщики продолжают формировать собственные правила. В таких условиях покупателям приходится дополнительно изучать внутренние регламенты каждой компании. В результате даже при формальном соблюдении нормативов фактическое качество отделки может существенно отличаться от проекта к проекту, отмечают эксперты.

История вопроса

С 1 марта 2025 года девелоперы получили возможность разрабатывать и применять собственные стандарты отделки квартир. Новые правила позволяют компаниям фиксировать требования к результатам отделочных работ в корпоративных документах, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде стандартов. При этом такие стандарты должны соответствовать минимальным требованиям, установленным Минстроем.

Как ранее рассказала «Российской газете» юрист практики правового сопровождения предпринимательства бюро адвокатов «Де-юре» Юлия Щипцова, строительные компании могут регистрировать собственные стандарты отделки и прописывать в них требования к качеству работ и элементам отделки в квартирах.

По ее словам, девелоперы смогут включать в договор долевого участия условия, согласно которым результат отделочных работ должен соответствовать именно внутреннему стандарту компании.

«Ответственность девелопера по требованиям, связанным с дефектами объекта долевого строительства, ограничена 3% цены договора. В долевом договоре можно предусмотреть большую сумму компенсации», − говорится в тексте.

Юрист рекомендует покупателям первичного жилья обращать внимание на стандарты конкретного застройщика, поскольку именно они будут определять допустимые отклонения и дефекты при сдаче квартиры. Поэтому, по ее словам, приемку квартиры лучше проводить вместе со специалистом.

«Нужно учесть, что при самостоятельной приемке заказчик может не согласиться с наличием недостатков, если они не явные и не видны и невооружённым глазом», − добавляет издание.

Отмечается, что можно обратиться к застройщику с просьбой предоставить документы о стандартах, а также запросить информацию на сайте Росстандарта (однако эта услуга платная).

Тема стандартов качества жилья напрямую связана с тем, как девелоперы описывают свои проекты. Застройщики нередко используют маркетинговые формулировки, которые звучат привлекательно, но не закреплены ни в нормативных актах, ни в государственных стандартах. Например, компания Самолет планирует строить на территории сургутского НТЦ жилые дома «комфорт и бизнес-класса». При этом официальных ГОСТов или обязательных норм, которые четко определяют такие категории жилья, не существует.

В итоге девелопер может позиционировать проект как «комфорт-класс», хотя по фактическим характеристикам он ближе к «эконом». Разница между этими категориями зачастую определяется не законом, а маркетингом и внутренними стандартами компаний. Тем не менее в профессиональном сообществе существует базовое понимание различий между классами жилья – по площади квартир, качеству отделки, инфраструктуре и архитектуре.

О том, какие бывают жилые комплексы и чем на практике отличаются «эконом», «комфорт», «бизнес» и другие категории жилья – в обзоре СИА-ПРЕСС.